OM ‍: Benatia règle le cas Ali Zarrak en une phrase

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Méconnu du grand public et des supporters de l’OM, Ali Zarrak a subitement été mis en lumière en raison du clash avec Jean-Pierre Papin. Mais le jeune dirigeant de 33 ans bénéficie toujours du soutien de Mehdi Benatia.

Le torchon a brûlé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours entre Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve du club phocéen qui évolue en National 3 et Ali Zarrak, ex-responsable de la Pro 2. Des tensions ont été prêtées à « JPP » avec Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia ou Pablo Longoria, mais c’est uniquement avec Ali Zarrak que l’ex-Ballon d’Or de l’OM avait des problèmes. Le cas a été réglé en interne et le jeune dirigeant de 33 ans n’interviendra plus dans la gestion de la réserve afin d’éviter toute embrouille dans un futur proche. Mais qui est ce fameux Ali Zarrak, que personne ne connait vraiment chez les supporters olympiens ?

OM : Papin sauve sa peau, Longoria est rusé https://t.co/JchUCQuCpH — Foot01.com (@Foot01_com) November 4, 2024

Dans son édition du jour, L’Equipe tente de faire la lumière sur ce jeune dirigeant doté d’un master 1 droit des affaires, un master 2 droit du sport, et une licence d’agent. Ancien agent de joueurs, il a pris un virage en 2017 en acceptant de rejoindre Andrézieux-Bouthéon (N2) puis de passer à l’échelon supérieur en rejoignant successivement Le Havre, Auxerre puis Lorient en tant que recruteur. « Dans son registre, il est un recruteur compétent. Il aime le foot des mains courantes. Tu n'en as plus tant que ça à l'ère de la data. Un mec de terrain, qui a une vision sur le potentiel d'un joueur, sa progression. S'il sent le truc, il va se mouiller » explique Patrick Mendy, agent de Bafétimbi Gomis et de Bouna Sarr, qui a traité avec Ali Zarrak en 2017.

Benatia adoube Zarrak

La compétence du jeune homme n’est donc pas à remettre en cause, mais a-t-il encore un avenir à Marseille après cet épisode tumultueux avec Jean-Pierre Papin ? Cela ne fait aucun doute, d’autant qu’il bénéficie toujours du soutien de Mehdi Benatia. « C'est un moine-soldat, au boulot du petit matin à tard le soir » a simplement commenté le conseiller sportif de Pablo Longoria, qui reste un grand défenseur de Zarrak en interne même s’il n’est pas directement à l’origine de son arrivée, souhaitée à l’époque par l’ex-directeur général Stéphane Tessier. Le clash avec Jean-Pierre Papin est donc sous contrôle et tout le monde va pouvoir se remettre à travailler sereinement à Marseille, sans que personne ne quitte le navire en cours de route, pas même Ali Zarrak.