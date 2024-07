L1 ‍: L'OM seul club heureux du verdict des droits TV

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Après des mois d'incertitudes, on sait enfin qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine. Il s'agira en effet de DAZN et de BeIN Sports.

La Ligue 1 sait à quoi s'en tenir ! En effet, DAZN et BeIN Sports diffuseront le championnat la saison prochaine. La formule ne plait pas à tout le monde chez les clubs de Ligue 1. Mais du côté de l'OM, on se satisfait du nouveau tandem pour le championnat de France. Le club phocéen a d'ailleurs voté en faveur de l’accord pour les droits TV selon Mohamed Toubache-Ter. La raison ? Le fait que Pablo Longoria fasse plus confiance à DAZN, malgré ses pertes de 6 milliards d'euros depuis 2015, qu'à la création d'une chaine 100% Ligue 1 de la part de la Ligue de Football Professionnel, qui n'assurait aucun revenu minimum garanti.

Longoria soulagé mais...

Selon les informations de La Provence, le président de l'OM a glissé un petit sourire au moment d'apprendre que DAZN et BeIN Sports étaient les heureux élus. Le média précise que malgré son soulagement, Longoria n'en reste pas moins attentif à ce qui se passera dans le futur. En effet, le montant des droits nationaux, estimé à 500 millions d'euros, reste bien loin des promesses faites par Vincent Labrune, qui espérait 1 milliard d'euros. D'ailleurs, malgré l'accord à venir avec DAZN, les clubs français cherchent à inclure dans le contrat une clause de sortie anticipée. Concernant le mercato à venir, l'OM ne devrait pas trop être impacté. La masse salariale sera néanmoins à contrôler pour pouvoir aller de l'avant sereinement. En tout cas, dans ce marasme ambiant, les Phocéens ne s'en sortent pas trop mal mais attendent surtout que la LFP revoit largement son train de vie. Car les 500 millions prévus est le pire montant depuis 20 ans pour l'acquisition des droits de la Ligue 1. Et il y aura forcément des conséquences.