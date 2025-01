L'OM valide son départ, Bamo Meïté vide son casier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Inutilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Bamo Meïté a compris le message. Son départ d’ici la fin du mercato hivernal le 3 février ne fait d’ailleurs plus aucun doute.

Preuve que les choses avancent en ce sens, Bamo Meïté n’était pas présent ce vendredi à l’entraînement de l’Olympique de Marseille à deux jours du déplacement à Nice lors de la 19e journée de Ligue 1. Un indice qui ne trompe pas puisque le défenseur, courtisé par Rennes, Nantes ou encore Montpellier, est plus que jamais sur le départ comme le confirme le compte BeiOM sur X. « Bamo Meïte sur le départ de l’Olympique de Marseille, son absence a l’entraînement de ce matin est dûe à un départ quasi certain de notre défenseur pendant le mercato ! Des regrets de ne pas lui avoir laisser sa sa chance à l’OM » a-t-il publié.

Salut la #TeamOM!

Quelques absents ce matin à l'entraînement de l'#OM à deux jours d'aller à Nice.

Retours de V. Rongier et A. Murillo

Felipé Luis, B.Meité, A.Harit et G. Kondogbia ne sont pas là. E. Wahi non plus, sur le départ pour Francfort.@StatsOmp@Mode55489648 pic.twitter.com/efrcJWM2Q2 — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) January 24, 2025

La tendance d’un départ lors de ce mercato du mois de janvier se confirme donc pour Bamo Meïté, très utilisé par Roberto De Zerbi lors des matchs amicaux l’été dernier avant de totalement disparaître de la circulation. Pourtant jugé comme un joueur très prometteur à la mentalité irréprochable, l’international ivoirien de 23 ans a disputé seulement trois matchs en Ligue 1 cette saison pour un total famélique de 24 minutes.

Bamo Meïté et l'OM, c'est presque fini

Une situation qui devenait insupportable pour le joueur transféré de Lorient pour 10 millions d’euros il y a un an et demi et qui n’aura jamais vraiment eu sa chance sous les ordres de Roberto De Zerbi. Ce que de nombreux supporters ne comprennent pas alors que dans le même temps, des joueurs qui ne paraissaient pas forcément plus forts ont eu du temps de jeu à l’instar de Brassier, Cornelius, Garcia ou encore Lirola. Le média La Tribune OM, également très au fait de ce qu'il se passe dans la cité phocéenne, confirme par ailleurs que le départ de Bamo Meïté est imminent. Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à boucler le départ de son indésirable via un transfert sec, alors que les clubs intéressés étaient jusqu’ici plus enclins à proposer un prêt pour tenter de relancer Bamo Meïté.