L'OM officialise ce renfort express

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi la signature de Jeffrey de Lange, le gardien de but néerlandais formé à l'Ajax Amsterdam à priori destiné à être la doublure de Geronimo Rulli.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Jeffrey de Lange en provenance des Go Ahead Eagles. Le gardien de but âgé de 26 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Jeffrey de Lange débute sa formation dans la prestigieuse académie de l'AFC Ajax Amsterdam avec laquelle il remporte notamment deux titres de champion des Pays-Bas U19 en 2016 et 2017. Gardien de but d'1m90 pouvant utiliser ses deux pieds, le natif d'Amstelveen connaît ses premières sélections avec les équipes U17, U18 et U20 des Oranje durant sa formation. Portier prometteur, Jeffrey de Lange signe en faveur du FC Twente et effectue ses premiers pas dans le monde professionnel le 30 octobre 2021 lors d'un match face au PSV Eindhoven. Repéré par les Go Ahead Eagles, le gardien hollandais s'engage avec le club basé à Deventer dans l'Est du pays batave à l'été 2022.

Titulaire indiscutable ces 2 dernières saisons en disputant la totalité des rencontres d'Eredivisie avec les Eagles, le dernier rempart de 26 ans réalise notamment 11 clean sheets la saison passée, le classant dans le podium des meilleurs gardiens de D1 néerlandaise dans cet exercice. Plutôt habitués à jouer le maintien, les Go Ahead Eagles terminent 5ème meilleure défense du championnat lors de la saison 2023/2024 et accrochent une place afin de disputer les tours préliminaires de l'UEFA Conference League grâce entre autres aux solides prestations de Jeffrey de Lange dans les buts », précise l’OM dans un communiqué. Dans le même temps, Geronimo Rulli est arrivé à Marseille, ce dernier devant remplacer Pau Lopez comme gardien titulaire du club phocéen, sans que l'on sache ce que va devenir le portier espagnol poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM.