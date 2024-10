L'OM et Papin, un brutal divorce à cause d'un homme

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle à l’OM entre Roberto De Zerbi et Jean-Pierre Papin à tel point que l’actuel entraîneur de la réserve du club phocéen, leader de National 3, est sur le point de claquer la porte.

Actuellement leader de son groupe de National 3, la réserve de l’Olympique de Marseille tourne très bien depuis plusieurs mois sous la direction de leur iconique entraîneur Jean-Pierre Papin. L’ancien buteur vedette du club phocéen fait du très bon travail avec les jeunes de l’OM, mais l’aventure entre « JPP » et Marseille pourrait brutalement prendre fin. En effet, selon les informations de La Provence, Jean-Pierre Papin est absent des entraînements de l’équipe réserve depuis lundi en raison de relations très tendues avec la direction du club.

De Zerbi et Papin, c'est le clash

Roberto De Zerbi est la cause principale de ce clash inattendu entre Jean-Pierre Papin et l’Olympique de Marseille. Et pour cause, selon le quotidien régional, l’entraîneur de la réserve olympienne refuse de se plier aux consignes du staff de Roberto De Zerbi, notamment en ce qui concerne les postes et le temps de jeu des joueurs qui s’entraînent avec les professionnels la semaine mais qui jouent ensuite avec la réserve, faute de place dans le groupe pro pour les matchs de Ligue 1. Preuve que le torchon brûle entre l’OM et Jean-Pierre Papin, le coach de la réserve a séché le match amical de son équipe face à la réserve du Stade de Reims lundi (1-1), une rencontre pour laquelle Pacho Abardonado a dirigé l’équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enzo Sternal (@enzo.sternal)

Des discussions ont par conséquent été entamées entre « JPP » et la direction de l’OM pour évoquer la suite de leur collaboration, sans que l’on sache si ce divorce se confirmera ou si une solution sera finalement trouvée pour que Papin garde l’équipe, ce que souhaitent les joueurs après un début de saison canon (3 victoires, 3 nuls, 0 défaite). Pour rester, Jean-Pierre Papin exigera sans doute une liberté totale dans ses choix, lui qui aimerait être maître de ses décisions à 100% pour viser le titre en National 3, un objectif réalisable selon lui… à condition que Roberto De Zerbi ne fasse pas l’équipe à sa place chaque week-end.