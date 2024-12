L'OM en déficit, McCourt bouche les trous sans compter

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a tenu à remercier le propriétaire Frank McCourt pour ses investissements l’été dernier. Mais le président de l’Olympique de Marseille sait que la situation sera différente en janvier.

Ce n’est pas une saison comme les autres pour l’Olympique de Marseille. Seulement huitième de Ligue 1 lors du précédent exercice, le club phocéen ne dispute pas de compétition européenne. Et se retrouve privé des recettes de l’UEFA. Le président Pablo Longoria sait donc à quoi s’attendre au niveau des comptes dans quelques mois.

« Tout le monde est conscient que ça va être une saison en déficit, a prévenu l’Espagnol. On doit trouver l’équilibre entre le déficit le plus léger possible et les résultats sportifs. L’OM est un club structuré économiquement pour participer à la Ligue des Champions. Si on participe tous les ans à la Ligue des Champions, le modèle économique sera plus sain. Pour nous, c’est nécessaire, parce qu’on a la structure d’un club de Ligue des Champions. »

L'effort de McCourt

La situation n’a pourtant pas empêché le propriétaire Frank McCourt de mettre la main à la poche afin de renforcer l’équipe l’été dernier. « Cette saison, je remercie Frank McCourt d’avoir su prendre le risque financier, parce qu’on sait qu’on sera en déficit, a poursuivi Pablo Longoria. C’est important de souligner que c’est lui qui te donne la puissance de prendre un risque financier plutôt qu’un risque sportif. » Seulement voilà, l’Américain ne sera plus aussi généreux pour le mercato hivernal.

« Ce serait irresponsable de prendre un double risque économique, a approuvé le président marseillais, désormais contraint de vendre. Le mercato a toujours une double ambition : améliorer le sportif et améliorer un résultat économique. Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement. J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été. Ce serait sain pour l’économie du club. C’est ma responsabilité en tant que président. »

« Dans la stratégie, j’aimerais vendre avant d’acheter, mais ce n’est pas un mécanisme obligatoire. On ne va pas mettre en danger la trésorerie du club, en aucun cas. On veut toujours le meilleur effectif possible, les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de minutes, on est ouvert », a glissé Pablo Longoria, qui n’a pas fermé la porte à la signature de Paul Pogba.