L'OM contacte Eddie Nketiah, le mercato devient fou

Par Corentin Facy

L’OM se prépare au possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang et multiplie les pistes en attaque. En plus d’Alexis Sanchez (libre), le club phocéen songe à Eddie Nketiah, joker de luxe à Arsenal.

Malgré son absence de coupe d’Europe pour la saison à venir, l’Olympique de Marseille a des ambitions et souhaite offrir un effectif très compétitif à son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. En attaque, le club phocéen doit cependant faire face à une incertitude de taille, à savoir l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais est dans le viseur de l’Arabie Saoudite et pourrait se laisser convaincre de signer un dernier gros contrat avant la fin de sa carrière, bien que l’OM aimerait le garder une saison de plus. Pour compenser un éventuel départ de son meilleur buteur, Marseille a contacté Alexis Sanchez, libre après une saison en dent de scie à l’Inter Milan.

Mais les dirigeants olympiens ont une autre idée en tête puisque selon les informations de Foot Mercato, le contact a été noué avec l’entourage d’Eddie Nketiah. Remplaçant de luxe à Arsenal, où il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en Premier League cette saison, le buteur anglais de 25 ans est une piste réelle de l’Olympique de Marseille au poste d’avant-centre. Le média spécialisé dévoile ce mercredi que le contact a été noué entre l’entourage d’Eddie Nketiah et l’état-major de l’OM. Mieux, le joueur est « réceptif » à l’idée de rejoindre Roberto De Zerbi dans la cité phocéenne, après avoir débuté à seulement 10 reprises en Premier League cette saison du côté d’Arsenal.

Premiers contacts positifs entre l'OM et Nketiah

Inutile de s’enflammer trop vite, car le dossier n’est pas encore très avancé mais les premiers contacts entre les deux parties sont très positifs. On le sait, Pablo Longoria entretient d’excellentes relations avec les dirigeants d’Arsenal comme l’ont prouvé par le passé les dossiers William Saliba, Mattéo Guendouzi ou encore Sead Kolasinac, trois joueurs qui ont laissé un excellent souvenir dans la cité phocéenne. La question est maintenant de savoir combien le club londonien réclamera pour son buteur, sous contrat jusqu’en juin 2027 et dont la valeur marchande se situe aux alentours des 30 millions d’euros selon Transfermarkt… soit la somme que l’OM est prêt à investir pour recruter Mason Greenwood en provenance de Manchester United.