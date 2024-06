Greenwood à l’OM, son passé violent dérange à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'intérêt de l'OM pour Mason Greenwood a eu le don de faire réagir. Si le joueur est prometteur, son passé rejaillit et perturbe clairement les supporters marseillais.

Sur le plan sportif, le fait que l’Olympique de Marseille s’intéresse à un joueur comme Mason Greenwood, qui sort tout de même d’une saison très solide avec Getafe, et est suivi par plusieurs clubs européens de prestige, est une bonne nouvelle pour la formation provençale. Sur le plan financier, malgré les exigences de Manchester United qui entend récupérer presque 30 millions d’euros avec son ancien grand espoir, c’est aussi signe que Pablo Longoria a des moyens importants pour cet été. Sur le plan moral, la perspective de faire venir un tel joueur partage énormément les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Mason Greenwood a été suspendu par MU pendant plus d’un an en raison d’une plainte déposée contre lui par sa copine de l’époque, qui l’accusait de l’avoir maltraité, frappé et menacé, photos glaçantes et témoignage audio à l’appui.

Son ex revient et lui pardonne

Cela avait mené à son arrestation et la préparation de son procès, avant que sa copine, Harriet Robson ne retire sa plainte et décide se remettre avec lui, demandant l’abandon des charges contre le footballeur. Depuis, le couple vit de nouveau ensemble entre Madrid et l’Angleterre, mais le passif du joueur et les photos qui ont choqué toute l’Angleterre, le rendant quasiment impossible à utiliser en Premier League, ont marqué les esprits. A l’OM, c'est un joueur désireux de continuer sur sa lancée de sa saison à Getafe où il n’a quasiment fait parler de lui que par son football, qui est ciblé. Mais sa possible venue est largement discutée.

S’opposent deux camps assez vindicatifs, ceux pour qui Greenwood n’a pas été reconnu coupable et a certainement commis des erreurs, mais que cela ne doit pas le condamner pendant tout le restant de sa vie. Et ceux qui ne pardonnent pas à l’attaquant anglais d’avoir violemment battu sa copine, peu importe si les deux se sont réconciliés depuis. « N’en déplaise au tribunal X, je le prends tous les jours », « il a été innocenté même si ce qu’il a fait est impardonnable », « sa femme lui a pardonné, qui sommes nous pour ne pas le faire ?», ont lancé les pro-Greenwood. Tandis que les anti-Greenwood mettaient en avant le côté humain avant le sportif. « Il y a des meilleurs de joueurs pros, pas la peine de prendre ceux qui battent leur femme », « non je me désolidarise de l’OM s’il signe », « l’humain passe avant tout, on ne peut pas le prendre ». Un débat souvent houleux même si Pablo Longoria s’est forcément renseigné sur sa situation avant d’enclencher les discussions avec Manchester United pour le faire venir.