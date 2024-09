De Zerbi prêt à tout changer, l’OM va surprendre à Lyon

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Ce dimanche 22 septembre, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se retrouvent au Groupama Stadium pour un Olympico qui s’annonce bouillant. Roberto De Zerbi, le coach de l’OM, est prêt à aligner une défense inédite pour ce choc dans le Rhône.

C’est l’une des affiches que tout le monde attend avec beaucoup d’impatience chaque année, et en particulier les supporters des deux équipes. En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueille l’Olympique de Marseille. Une semaine après son succès contre Nice (2-0), le club phocéen va vouloir enchaîner dans une deuxième grosse affiche consécutive. Pour ce match, Roberto De Zerbi va devoir innover avec l’absence de Derek Cornelius, suspendu après son expulsion controversée contre les Aiglons. Cependant, le manager italien est prêt à changer une bonne partie de son arrière-garde pour cette rencontre au Groupama Stadium face à des Lyonnais qui n’ont pas encore trouvé leur meilleure forme avant le retour de la Coupe d’Europe en milieu de semaine contre l’Olympiakos.

De Zerbi prêt à changer ses plans pour la défense

🚨💙 Roberto De Zerbi encense Leo Balerdi :



« 𝗔̀ 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲, 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗲𝗿𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝗹’𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 ».



(CP) pic.twitter.com/NQCrOk2Nqn — BeFootball (@_BeFootball) September 20, 2024

Ainsi, Roberto De Zerbi, qui avait aligné Amir Murillo en latéral gauche, Lilian Brassier et Derek Cornelius dans l’axe de la défense ainsi que Valentin Rongier sur le côté droit, pourrait décider de procéder à plusieurs changements majeurs. Titulaire dans l’entrejeu contre le Gym, Geoffrey Kondogbia est pressenti pour débuter en défense centrale aux côtés de Brassier selon les informations de l’Equipe. Leonardo Balerdi, qui revient de blessure et qui n’a pas joué face à Nice, est également bien parti pour faire son retour dans le onze mais au poste de latéral droit, ce qui n’est bien sûr pas son poste. Une confirmation est attendue à une heure du coup d’envoi de la rencontre lorsque les compositions officielles tomberont et seront révélées au grand jour. L’ancien entraîneur de Brighton n’a pas peur de prendre des risques, qui s’avèrent majoritairement payants depuis le début de la saison.