De Zerbi fait signer Adingra à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Proche du but dans le dossier Mason Greenwood, l’OM a maintenant l’intention d’enchainer les recrues en attaque et cible toujours Simon Adingra, ancien joueur de Roberto De Zerbi à Brighton.

Il y a quelques jours, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Simon Adingra était dévoilé. A l’époque, bon nombre de supporters et d’observateurs pensaient que la piste de l’international ivoirien évoluant à Brighton était un plan B en cas d’échec dans le dossier Mason Greenwood. L’attaquant anglais de Manchester United va s’engager à l’OM et on pouvait donc imaginer que la piste Simon Adingra allait être refermée par l’état-major olympien… mais il n’en est rien. Malgré la signature à venir de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille est toujours très chaud à l’idée de boucler la venue de Simon Adingra, selon les informations de Topskills Sports UK.

OM : Mason Greenwood s'envole pour Marseille https://t.co/QFOKLBuuYy — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2024

« Mason Greenwood sera en France mercredi pour passer son examen médical et signer un contrat longue durée. Contrat de cinq ans, 2,5 millions d’euros par an de salaire. Manchester United recevra 30 millions d’euros et un gros % sur la revente. La prochaine cible de De Zerbi est Adingra de Brighton. Des pourparlers ont déjà eu lieu » publie le média sur X. Autant dire que l’Olympique de Marseille déborde d’ambition et a désormais l’intention d’accélérer son mercato, après avoir réussi à finaliser l’épineux dossier Mason Greenwood, lequel est recruté pour évoluer sur le côté droit. Simon Adingra est lui un joueur capable de jouer à gauche, ce qui explique pourquoi l’OM est toujours très attentif à son cas malgré la signature de Greenwood.

L'OM veut Adingra en plus de Greenwood

La question est maintenant de savoir quelle somme Brighton réclamera pour le transfert de l’international ivoirien. En tout cas, Simon Adingra est plutôt réceptif à l’intérêt de son ancien coach et verrait d’un très bon oeil un départ vers Marseille lors de ce mercato estival. Rappelons que dans le secteur offensif, Alexis Sanchez et Valentin Carboni sont également ciblés par l’OM tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est quasiment certain de partir en Arabie saoudite pour une indemnité de transfert encore secrète. Un départ qui, même s'il est préjudiciable sportivement, va permettre à Marseille d'avancer sur son mercato puisque le buteur gabonais était de loin le plus gros salaire de l'effectif. Son départ va permettre à Marseille d'économiser plus de 600.000 euros par mois.