Conceiçao se sent mal, il met l'OM à bout de nerfs

Pablo Longoria et Mehdi Benatia mettent le paquet pour convaincre Sergio Conceiçao de venir. Les négociations avancent très doucement, alors que l'entraineur portugais estime avoir été marqué par la fin de son aventure au FC Porto.

Voilà désormais deux semaine que l’OM a fait une offre copieuse à Sergio Conceiçao et cela fait maintenant une semaine que l’entraineur portugais est libre de tout contrat. Malgré cela, la situation n’avance guère et Marseille n’a toujours pas d’entraineur alors que tous les clubs français et européens commencent à trouver leur bonheur. Le temps parait long surtout que le coach qui vient d’être libéré par le FC Porto ne semble clairement pas pressé de rebondir. Selon L’Equipe, il a bien fait comprendre aux dirigeants provençaux qu’il avait besoin de temps pour souffler après des derniers jours éprouvants chez les Dragons, où il a été victime du changement de présidence alors que les résultats étaient au rendez-vous ces dernières années. Le quotidien sportif affirme que l’entraineur de 49 ans n’a pas souhaité avancer dans les négociations la semaine dernière, coupant totalement avec le football pour des vacances en famille.

Les supporters de l'OM perdent patience

Un souhait qui peut se comprendre, tout comme la volonté de l’OM d’avancer dans ce dossier. Pablo Longoria a très rapidement envie de boucler cette arrivée, et semble surtout miser sur Sergio Conceiçao. La motivation du Portugais reste aléatoire, tant il semble aussi attendre une offre d’un club plus huppé, comme cela aurait pu être le cas avec la Lazio Rome. Il s’est ainsi dit éprouvé par les derniers évènements, mais semble avoir compris que pour le moment, seul l’OM avait mis le paquet pour le faire venir. Et la réciprocité semble vraie puisque Pablo Longoria n’a pas vraiment de plan B capable de surgir en cas d’échec avec l’ancien coach du FC Nantes. L’Equipe précise que, contrairement à ce qui a été évoqué, aucun ultimatum n’a été fixé à Conceiçao, qui n’est pas sous pression pour accepter l’offre de l’OM.

Mais tout de même, à l’heure où le mercato ouvre ses portes, le club olympien a bien envie d’être fixé et le temps qui passe n’aide pas à avancer sur certains dossiers. Car même s’il est impatient de s’attaquer au mercato, Longoria a besoin de mettre les choses au clair et d’avoir l’aval de l’entraineur pour certains choix sur les recrues. Pour le moment, la direction penche toujours sur Sergio Conceiçao, mais ce temps perdu commence aussi à agacer chez les supporters phocéens, qui se disent que le Portugais n’est pas si motivé que cela pour venir à l’OM.