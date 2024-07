Carboni à l'OM, McCourt autorise cette folie à 30 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM s’est mis en tête de recruter lors de ce mercato estival Valentin Carboni, l’international argentin de l’Inter Milan, auteur d’une belle saison en prêt à Monza l’été dernier.

Après avoir obtenu rapidement ses deux premiers renforts sur le marché des transferts, à savoir Lilian Brassier et Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille souhaite enchainer pour offrir à Roberto De Zerbi son effectif le plus rapidement possible. Dans le sens des arrivées, le club phocéen négocie les transferts de Mason Greenwood, Ezequiel Fernandez ou encore Youcef Atal. Un autre joueur figure dans les petits papiers du board marseillais, il s’agit de Valentin Carboni. L’international argentin de 19 ans a réalisé une belle saison en prêt à Monza et pourrait être vendu par l’Inter Milan, où il n’entre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur Simone Inzaghi.

OM : 30ME pour Carboni, l'Inter envoie la facture https://t.co/fHduUEMZGu — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2024

L’OM s’est donc mis en tête de le recruter d’autant que son profil a été validé par Roberto De Zerbi, qui voit en Valentin Carboni un joueur parfait pour occuper le rôle de meneur de jeu dans son 4-2-3-1 fétiche. Aux dernières nouvelles, l’Inter réclamait tout de même une somme avoisinant les 30 millions d’euros pour Valentin Carboni, une information qui aurait pu mettre fin à la piste marseillaise… c’est finalement tout l’inverse. A en croire le journaliste italien Luca Bendoni, les parties se sont rapprochées au cours des dernières heures. L’OM, l’Inter et Valentin Carboni ne sont plus si loin d’un accord et les choses pourraient s’accélérer de manière concrète cette semaine.

Valentin Carboni à l'OM, un accord proche ?

Les agents du joueur ont d’ailleurs un rendez-vous avec les dirigeants de l’Inter dans les heures à venir afin de statuer de manière définitive sur l’avenir de l’international argentin. Du côté de l’OM, on croit plus que jamais en ses chances de rafler les mises, ce qui ravirait Roberto De Zerbi, lequel souhaite un grand ménage dans l’effectif de l’OM, ce qui va impliquer de nombreuses ventes mais par conséquent un grand nombre d’arrivées. Pour le plus grand plaisir des supporters olympiens, toujours prêts à s’enflammer en cette période si particulière de mercato estival où Frank McCourt semble avoir autorisé Longoria à faire quelques folies.