Brassier c'est fini, l'OM craque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Six mois seulement après son arrivée en provenance de Brest, Lilian Brassier est poussé vers la sortie par l’OM. Le défenseur français n’a plus la confiance de Roberto De Zerbi, qui ne le retiendra pas cet hiver.

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille affiche deux visages totalement différents à domicile et à l’extérieur. Au Vélodrome, les joueurs de Roberto De Zerbi n’y arrivent pas et semblent totalement inhibés. L’un des exemples criants est indiscutablement Lilian Brassier, tétanisé lors de son dernier match à Auxerre face aux tribunes remplies de l’enceinte du boulevard Michelet. Sa prestation avait été désastreuse à tel point que Lilian Brassier n'avait pas été retenu pour le déplacement à Lens le week-end dernier. Moins de six mois après son arrivée, son crédit est déjà bien entamé et un départ au mercato hivernal est sérieusement envisagé par le board olympien selon L’Equipe.

De Zerbi veut trois défenseurs, l'OM fonce sur Danilo et Sildillia https://t.co/R9TvOoKmaQ — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2024

Dans son édition du jour, le quotidien national affirme qu’un départ de Lilian Brassier n’est pas à exclure en cas de belle offre pour celui qui est prêté avec option d’achat automatique à 11 millions d’euros. Une tendance confirmée par le compte insider La Minute OM, qui explique que l’OM sera « à l’écoute des offres, le joueur n’ayant pas réussi son acclimatation au contexte marseillais ». Le compte spécialisé sur X ajoute que l’international panaméen Amir Murillo est lui aussi candidat au départ au mois de janvier. Parfois utilisé en tant que latéral droit et parfois en tant que défenseur central par Roberto De Zerbi, il ne montre pas le niveau espéré depuis le début de la saison.

Brassier et Murillo sur le départ cet hiver

Mais le staff du coach italien est moins catégorique à son sujet car en interne, « on reconnaît la bravoure » du joueur. Cela étant, il ne sera pas conservé en cas de bonne offre, mais le joueur aura le dernier mot et l’OM ne fera pas de son départ une priorité absolue. Le chantier défensif s’annonce en tout cas immense à Marseille, qui a d’ores et déjà activé les pistes Kiliann Sildillia et Danilo dans l’optique du mois de janvier. Car si Roberto De Zerbi est plutôt satisfait de son attaque en ce début de saison, ce n’est pas du tout le cas de sa défense.