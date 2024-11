De Zerbi veut trois défenseurs, l'OM fonce sur Danilo et Sildillia

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déjà convoité l’été dernier, le Français Kiliann Sildillia fait toujours l’objet de discussions entre Fribourg et l’Olympique de Marseille. Par ailleurs, le club phocéen ne s’interdit pas de piocher dans l’effectif de Thiago Motta à la Juventus Turin.

Plus dur dans son management avec son groupe, Roberto De Zerbi sait aussi se faire entendre dans les bureaux. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a constaté des manques au sein de son effectif. Alors à l’approche du mercato hivernal, l’Italien a donné son avis à la direction. Le site du quotidien L’Equipe nous apprend que le technicien a demandé du renfort en défense. L’ancien manager de Brighton attend les arrivées d’un latéral droit et de deux défenseurs centraux, idéalement un droitier et un gaucher.

En ce qui concerne le poste de latéral droit, la piste prioritaire du mercato estival a bien été réactivée. L’Olympique de Marseille, qui jugeait le prix fixé par Fribourg trop élevé, a repris les discussions pour le transfert de Kiliann Sildillia (22 ans). Cette fois, les échanges avancent bien. Mais pour se protéger en cas d’échec, le président Pablo Longoria et son futur directeur sportif Medhi Benatia travaillent sur un plan B nommé Danilo (33 ans). Rien à voir avec l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. On parle plutôt du défenseur polyvalent qui évolue à la Juventus Turin depuis 2019.

Le salaire de Danilo, un obstacle pour l'OM ?

Une bonne affaire en perspective puisque l'international brésilien arrivera à la fin de son contrat l’été prochain. Il est par ailleurs capable de jouer en défense centrale, ce qui laisse penser que l'OM pourrait recruter les deux joueurs cet hiver. D’autres clubs attendent pour l’accueillir libre. Mais l’Olympique de Marseille, grâce à ses bonnes relations avec la Vieille Dame, espère conclure un transfert à prix réduit cet hiver. C’est aussi l’intention de la Juventus Turin qui souhaite éviter de perdre son joueur, lequel est peu utilisé (4 titularisations cette saison toutes compétitions confondues) sans la moindre indemnité. La direction olympienne devra néanmoins convaincre l’ancien joueur de Manchester City dont le salaire actuel dépasserait les possibilités financières des Marseillais.