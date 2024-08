Ansu Fati à l'OM, Longoria a la réponse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est cité dans la presse espagnole concernant l'avenir d'Ansu Fati. L'attaquant de 21 ans ne sait pas de quoi sera fait son avenir au Barça, et un prêt est encore envisagé.

L'OM a beau avoir fait voler en petits bouts façon puzzle le Stade Brestois, la nécessité d'un recrutement offensif pourrait paraître superflue. Mais Pablo Longoria ayant ouvertement confié qu'il voulait encore des renforts dans ce secteur, et la blessure de Faris Moumbagna étant probablement sérieuse, il est évident que Marseille pourrait encore recruter d'ici à la fin du mercato. Samedi, la presse sportive espagnole a évoqué l'intérêt du club entraîné par Roberto De Zerbi pour Ansu Fati, que le technicien italien a eu sous ses ordres à Brighton. L'OM était cité en concurrence avec Wolverhampton, mais également avec Fenrbahçe et d'autres clubs, dont Séville, pour obtenir le prêt du jeune ailier barcelonais. Ce dimanche, on commence à y voir un peu plus clair au sujet d'Ansu Fati et de son avenir immédiat.

Ansu Fati, le dernier coup d'éclat de l'OM

Ansu Fati à l'OM, l'énorme surprise de Longoria https://t.co/cLv1OruV7N — Foot01.com (@Foot01_com) August 17, 2024

Le quotidien Estadio Deportivo évoque le cas Ansu Fati et Manuel Pedrero, journaliste pour le média spécialisé espagnol confirme que du côté d'Hansi Flick, on ne souhaite pas vraiment conserver l'attaquant de 21 ans et que donc un prêt est possible. Sauf qu'il y a un gros souci concernant un départ vers l'Olympique de Marseille ou ailleurs. C'est que de son côté, Ansu Fati n'a pas du tout l'intention de quitter le FC Barcelone dans les deux semaines qui nous séparent de la fin du mercato d'été. « Pour le moment, Ansu Fati se concentre sur sa récupération et veut montrer qu'il peut avoir une place dans l'équipe. Il considère que ce souci sur la plante du pied est ponctuel et qu'il est en bonne forme et postule pour une place dans le onze de départ. Comme l'Estadio Deportivo l'a appris, le joueur n'a pas l'intention de quitter le club cet été. Il espère rester et être un choix de plus pour l’entraîneur du Barça lors de la saison 24/25. Ceci est confirmé par des sources directes autour de lui », précise notre confrère. La piste OM doit donc être oubliée, Ansu Fati n'ayant pas plus l'intention de signer en Ligue 1 qu'en Turquie ou en Angleterre.