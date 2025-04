Arsenal - Real Madrid : les compos (21h sur Canal+Foot)

Compo d'Arsenal :

Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Partey, Rice, Odegaard - Saka, Martinelli, Merino

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Kiwior partners Saliba

⚓️ Rice in the middle

🔙 Saka returns to the starting XI



Let's make it happen, Gunners 👊