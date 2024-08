Ansu Fati à l'OM, l'énorme surprise de Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a pas encore terminé son mercato, Pablo Longoria ayant confié cette semaine qu'il attendait encore des renforts sur le plan offensif. Et la presse sportive espagnole a une petite idée pour l'OM.

En marge de la présentation des nombreux renforts de son club, le président de l'Olympique de Marseille a été clair, il souhaite que Roberto De Zerbi ait à sa disposition un secteur offensif encore plus fourni. « À dire la vérité, à la date actuelle, nous avons encore un déficit de joueurs dans le secteur offensif. C'est une évidence, et nous en sommes conscients. Nous discutons avec l'entraîneur. Tout le monde est maintenant conscient des différentes nécessités pour compléter l'effectif », a confié Pablo Longoria. Parmi les nombreuses pistes évoquées pour renforcer l'OM, le quotidien sportif espagnol Sport répète ce samedi que le club phocéen est toujours cité concernant le dossier Ansu Fati, le jeune ailier gauche prêté la saison passée par le FC Barcelone à Brighton, alors entraîné par De Zerbi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ansu Fati (@ansufati)

Sous contrat encore trois ans avec le Barça, où il a été formé, l'attaquant de 21 ans sait que son temps sera maigre et probablement même inexistant s'il reste avec le club catalan, et toutes les options sont actuellement étudiées précise Lluis Miguelsanz, directeur adjoint de la rédaction du grand quotidien sportif barcelonais. Ces derniers jours, et malgré l'élimination de son club en Ligue des champions par Lille, c'est José Mourinho qui serait venu aux renseignements afin de savoir s'il n'y a pas moyen de négocier pour le prêt d'Ansu Fati au Fenerbahçe, le Special One ayant d'excellentes relations avec Jorge Mendes, l'agent de Fati.

Du côté de Séville, on pense également avoir une chance, mais notre confrère précise bien que l'Olympique de Marseille et Wolverhampton ont fait avoir qu'ils étaient prêts à négocier avec le Barça une fois que l'avenir de l'attaquant espagnol avec le club catalan aura été tranché. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne veulent pas perdre de temps tant que le FC Barcelone n'est pas clair dans ses intentions.