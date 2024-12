8 millions c'est cadeau, l'OM tient son premier renfort

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pas vraiment en quête d’un nouveau milieu de terrain pour la deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille pourrait quand même saisir l'opportunité de recruter Arthur Melo à bas prix lors du prochain mercato hivernal.

L’entrejeu du club phocéen est déjà bien fourni avec notamment Rabiot, Hojbjerg, Rongier ou Koné. Pourtant, et alors que l’OM aurait plus besoin de faire venir des défenseurs en janvier prochain, la direction marseillaise s’est mis en tête de recruter un nouveau milieu de terrain. Si le nom de Paul Pogba a souvent été évoqué, la rumeur menant à Arthur Melo fait de plus en plus de bruit autour du Vélodrome. Prêté à la Fiorentina la saison passée, le joueur de 28 ans n’a pas disputé la moindre minute sous les ordres de Thiago Motta à la Juventus durant cet exercice 2024-2025. Autant dire qu’à un an de la fin de son contrat du côté de Turin, le Brésilien va faire ses valises dès janvier prochain. Pour prendre la direction de Marseille ? C’est fort probable, selon les dernières informations de la presse italienne.

Arthur Melo à l’OM pour moins de 10 ME ?

Recruté pour 80 ME à Barcelone en 2020, Arthur vaut actuellement huit fois moins. Alors que la Juve réclamait encore 15 ME pour lâcher son joueur l’été dernier, un chèque inférieur à 10 ME pourrait maintenant suffire à recruter Arthur. Un montant qui attire les convoitises, puisque d’autres clubs comme Gérone ou le Betis Séville sont aussi sur les rangs. Mais si Roberto De Zerbi décroche son téléphone pour convaincre le milieu de terrain brésilien, il pourrait bien craquer et venir à Marseille. Surtout que malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison, l’OM va disputer le titre de champion de France jusqu’au bout en L1, sachant que le PSG pourrait perdre sa belle avance en lâchant des forces en Ligue des Champions. Un joli projet pour qu'Arthur Melo puisse relancer sa carrière de la meilleure des façons après une première partie de saison noire.