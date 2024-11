60 millions de moins, l'OM fait l'affaire du siècle

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ancien de la Juventus Turin, Pablo Longoria souhaite tenter un gros coup pour renforcer le milieu de terrain de l'OM.

Un international brésilien à l’OM, c’est le dernier rêve de Pablo Longoria. Si la piste menant à Paul Pogba est régulièrement évoquée, il n’y a aucune chance que le Français ait un impact immédiat sur le rendement de l’équipe de Roberto De Zerbi. Sa suspension se terminera en mars, et son dernier match remonte à bien plus d’un an déjà. Pour un apport rapide, le président de l’OM a une autre idée en tête, dans un club qu’il connaît bien. Il s’agit d’aller chercher Arthur, ancienne pépite du football brésilien qui n’a jamais réussi à s’imposer en Europe. Intéressant avec le FC Barcelone dans un rôle de joker, il n’a jamais pu franchir le cap quand Andres Iniesta a quitté le club blaugrana. Vendu à la Juventus dans le cadre d’un échange rocambolesque avec Miralem Pjanic, le Brésilien a disparu des radars, avec un prêt catastrophique à Liverpool (1 match) mais un léger renouveau sous le maillot de la Fiorentina la saison dernière.

Arthur, un transfert qui a beaucoup fait parler

Cette saison, Thiago Motta a fait savoir qu’Arthur ne rentrait pas dans ses plans, et l’a ainsi invité à trouver un nouveau club. Ce devrait être le cas cet hiver puisque plusieurs formations sont sur le coup, dont les clubs brésiliens des Corinthians et du Gremio, mais surtout l’OM qui a approché la Juventus pour un transfert. Une option qui a du sens, car selon le journaliste Rudy Galetti, le milieu de terrain préférerait rester en Europe à ce stade de sa carrière, alors qu’il n’a que 28 ans et un an et demi de contrat restant.

Pour rendre ce transfert possible, la Juventus demande 15 millions d’euros. Cela peut sembler beaucoup pour un joueur qui ne vend plus forcément du rêve. Mais cela fait aussi une incroyable réduction par rapport au montant que la Vieille Dame avait payé pour le faire venir en 2020, en déboursant plus de 74 millions d’euros, bonus compris, au final. La réduction est donc importante, même si à l’époque, le montant de ce transfert avait été jugé comme très suspect. Cela démontre néanmoins que l’OM a encore ses chances à un prix abordable pour un joueur qui a tout de même du ballon, même s’il a beaucoup de mal à confirmer ses premières années à Barcelone.