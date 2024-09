L'ASSE veut un joker, un nouveau nom dévoilé

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La blessure au ménisque d’Yvann Maçon a fait souffler une vague de panique à l’ASSE, qui cherche activement un joker. Le nom de Kévin Van Den Kerkhof (Metz) a été évoqué, mais les Verts ont une autre idée.

Vendredi soir, l’AS Saint-Etienne a décroché sa première victoire de la saison en Ligue 1 en venant à bout contre attente du LOSC à Geoffroy-Guichard (1-0). Une satisfaction pour Olivier Dall’Oglio, qui sait néanmoins que son effectif est très limité et devra batailler jusqu’à la dernière journée pour décrocher un potentiel maintien en Ligue 1. L’effectif de l’ASSE est d’autant plus short que le coach forézien a déploré ces derniers jours le forfait de son latéral droit Yvann Maçon, blessé au ménisque et qui va manquer au moins deux mois de compétition. Face à ce forfait longue durée, les Verts ont rapidement exprimé leur souhait de recruter un joker, ce qui est possible uniquement en France en dehors du mercato.

Metz énervé contre l'ASSE, le joker s'éloigne https://t.co/oA5Fuix0FO — Foot01.com (@Foot01_com) September 16, 2024

Le nom de Kévin Van Den Kerkhof (Metz) a rapidement été cité, lui qui figurait dans la short-list du RC Lens il y a encore quelques semaines. Mais le club messin n’a pas l’intention de faciliter un départ de son joueur vers Saint-Etienne, raison pour laquelle le club stéphanois a activé une nouvelle piste au cours des dernières heures si l’on se fie au compte insider @ASSE_1933. Ancien latéral droit de Sochaux, où il a été prêté par le passé et désormais à Strasbourg -son club formateur- où il n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Liam Rosenior, Marvin Senaya (23 ans) est surveillé par le board stéphanois.

Marvin Senaya nouvelle cible de l'ASSE ?

Olivier Dall’Oglio apprécie le profil du joueur, sa marge de progression et sa polyvalence puisque Marvin Senaya est également capable de dépanner dans le couloir gauche ou plus haut sur le terrain dans une position de piston. Barré par la concurrence de Guéla Doué en Alsace, le natif de Saint-Maurice pourrait se laisser tenter par un départ vers Saint-Etienne. Mais du côté de Strasbourg, il n’est pas dit que l’on accepte un transfert définitif de Senaya, un joueur en qui l’on croit en Alsace pour le long terme. Un prêt pourrait alors être envisagé et convenir à Saint-Etienne, dans l’attente du retour de blessure d’Yvann Maçon.

Reste maintenant à voir si le board stéphanois approfondira cette piste alors que récemment, Van Den Kerkhof était encore la cible n°1 de l’ASSE malgré la complexité de ce dossier. Une chose est en tout cas certaine, les Verts souhaitent absolument se renforcer au poste de latéral droit dans les jours à venir.