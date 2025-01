Le PSG rode, Gavi menace Barcelone

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois, le Barça fait face à des problèmes financiers importants. D'où l'importance de pouvoir compter sur son centre de formation, qui a très bonne réputation.

Le Barça va mieux en ce début d'année 2025. Les hommes d'Hansi Flick enchainent les bonnes prestations et comptent bien jouer leur chance à fond dans toutes les compétitions. L'entraîneur allemand sait qu'il ne pourra pas compter sur l'arrivée de joueurs majeurs cet hiver et devra donc faire avec les moyens du bord. Heureusement pour lui, son effectif est de qualité. Il peut en plus compter sur le centre de formation barcelonais en cas de pépins. Ces dernières années, ils sont nombreux à avoir éclos et s'être imposés en équipe première. On peut par exemple citer Gavi. Le milieu de terrain espagnol sera néanmoins en fin de contrat en juin 2026 et il a posé ses conditions pour prolonger son bail en Catalogne.

Gavi et le Barça, le PSG utilisé

Selon les informations de Don Balon, l'idée du Barça est d'offrir un nouveau contrat à Gavi jusqu'en 2030. La volonté du joueur catalan est clairement de rester dans son club formateur mais il veut une nette revalorisation salariale. Surtout que le PSG lui a fait une très belle offre, supérieure au salaire qu'il touche à Barcelone, à savoir 6,8 millions d'euros par an. Le Barça sait donc ce qui lui reste à faire pour boucler la prolongation de contrat de Gavi. De quoi aussi confirmer le fait que l'international espagnol est bien dans les petits papiers de Luis Enrique au cas où il ne parviendrait pas à se mettre d'accord avec son club. A noter qu'en plus de Gavi, le Barça va tenter de boucler la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Point commun avec son coéquipier : le Paris Saint-Germain est aussi dans le coup, même si le club de la capitale française est surtout utilisé par les deux Barcelonais pour renégocier à la hausse leurs émoluments. Du moins pour le moment.