PSG : Le Real garde un œil sur Neymar au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, les négociations étaient intenses entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au sujet de Neymar. Mais finalement, aucun accord n’a été trouvé et l’international brésilien est resté dans la capitale. Outre le Barça, la Juventus Turin et le Real Madrid s’étaient également renseignés, mais n’ont dégainé aucune offre. La position des deux géants d’Europe pourrait cependant évoluer dans les prochains mois. Et pour preuve, le président madrilène Florentino Pérez a indiqué en conférence de presse qu’il allait continuer à suivre de près ce dossier.

« Nous avons suivi le cas Neymar à distance. Pareil avec Bruno Fernandes. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne reviendra pas l’année prochaine. Je veux recruter les meilleurs, mais quand c’est possible. Nous sommes en train de travailler pour recruter les meilleurs joueurs dans le futur. Mais le football est devenu compliqué. Des pays et des sociétés très riches, en grande partie en provenance des Etats-Unis, ont eu accès à la propriété de clubs. Ça rend les choses plus compliquées » a indiqué le président du Real Madrid, lequel entretient d’excellentes relations avec son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi. Et qui rêve, bien plus que d’attirer Neymar, de recruter un certain Kylian Mbappé dans un futur proche.