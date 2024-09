Vente OM ‍: Rabiot, c'est le feu d'artifice de l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a frappé très fort en ce mois de septembre en annonçant l'accord trouvé avec Adrien Rabiot. Une confirmation de plus de la vente de l'OM à venir selon Thibaud Vézirian.

Le mercato n’est jamais fini dans le football. Nous sommes à la mi-septembre, et l’OM va annoncer dans les prochaines heures la signature d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français était libre de tout engagement et après avoir été en contact avec la moitié de la Premier League, il n’a finalement trouvé aucun accord avant la publication définitive des joueurs autorisés à disputer le championnat anglais. C’était ensuite un choix à faire entre la Turquie, le Golfe, la MLS ou une arrivée libre en France, et l’international français a décidé de répondre favorablement à la proposition de l’OM. Une arrivée à la surprise générale, et pas uniquement parce qu’il est un joueur formé au PSG et qui a souvent célébré bruyamment les victoires de son club face au rival provençal.

Rabiot à l'OM, ça le fait marrer

Ce qui étonne aussi, c’est la puissance financière de l’OM pour enchainer une nouvelle recrue de prestige. Certes, Jordan Veretout est parti à l’OL pour libérer de la masse salariale, mais une telle recrue implique de nouvelles énormes dépenses pour Frank McCourt. Le propriétaire du club marseillais dit oui à toutes les folies de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Si les supporters sont aux anges de voir leur équipe prendre du volume à ce point, cette situation n’étonne pas le moins du monde Thibaud Vézirian, pour qui l’Arabie Saoudite et le rachat de l’OM sont bien évidemment la seule explication à la signature de Rabiot.

« Gros salaire, international français, titulaire à l’Euro, cadre de la Juventus, veut jouer la Ligue des Champions, et il signe à l’OM. Quand on sait ce qui se prépare au club, ça fait sourire. Le projet est énorme pour la suite, vous savez ce qui arrive pour la suite à l’Olympique de Marseille. On lui garantit quand même des prestations financières énormes. On vous explique en mai qu’il faut faire baisser la masse salariale et ils ramènent De Zerbi avec tout son staff qui font tout exploser, vous avez bien compris qui tire les ficelles. Entre le mercato de cet été, l’ouverture d’un pacte d’associés, tout est sur les rails pour ce que vous savez, mais ça serait bien qu’ils communiquent publiquement dessus. Cela clarifierait la situation auprès des supporters et des journalistes. Mais on y arrive. Ils montent une équipe exceptionnelle avec 12 arrivées et des moyens colossaux par rapport au niveau économique de la Ligue 1, pas besoin d’en rajouter par rapport à tout ça », a livré Thibaud Vézirian, pour qui il est absolument impossible que Frank McCourt se lâche à ce point économiquement pour permettre à l’OM de faire un tel mercato. Signe que, selon lui, l’Arabie Saoudite tire déjà les cordons de la bourse et permet au club marseillais de faire des folies, sans pourtant en être officiellement le propriétaire.