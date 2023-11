Pau Lopez vers un départ imminent de l’OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée à l’OM, le gardien Pau Lopez alterne le bon et le moins bon. Le début de saison a été très périlleux pour le portier espagnol, à tel point qu’un départ est évoqué en interne à moyen terme.

Successeur de Steve Mandanda dans les cages olympiennes et installé par Jorge Sampaoli puis par Igor Tudor, Pau Lopez s’est imposé au fil des mois comme un taulier du vestiaire à l’Olympique de Marseille. Mais en ce début de saison, sous la houlette de Marcelino et ensuite de Gennaro Gattuso, le portier espagnol a connu de grosses difficultés à maintenir son niveau de performance. Les matchs amicaux ont mis en lumière ses limites et les premiers matchs de Ligue 1 n’ont pas été des plus rassurants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pau López (@paulopez_13)

Ces dernières semaines, Pau Lopez s’est bien repris avec notamment une prestation quatre étoiles sur la pelouse d’Athènes lors de la victoire de l’OM face à l’AEK en Europa League (0-2). Malgré tout, Pablo Longoria envisage de changer de gardien et de trouver plus fort à ce poste puisque selon les informations du compte insider La Tribune Olympienne, le club phocéen est à l’écoute des offres pour Pau Lopez. Preuve s'il en fallait une que dans les rangs olympiens, la confiance n'est pas au plus haut envers le gardien espagnol et que l'une des missions du nouveau conseiller sportif Mehdi Benatia pourrait être de trouver un nouveau gardien de but.

L'OM ne retiendra pas Pau Lopez

« Pas de départ cet hiver. L'espagnol devrait finir la saison à l'OM malgré une prise de renseignement récemment d'un club espagnol et turc. La situation pourrait évoluer cet été en cas d'offres satisfaisantes » a publié le média sur son compte X. Reste maintenant à voir si les clubs espagnols ou turcs en question viendront taper à la porte de l’Olympique de Marseille dès le mercato hivernal afin de prendre la température dans le dossier Pau Lopez. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria semble ouvert à la perspective de changer de gardien, l’été prochain au plus tard si ce n’est pas cet hiver. De quoi faire trembler un joueur en difficulté également sur le plan mental au cours des derniers mois et qui se retrouve en grand danger du côté de l’OM.