Vente OM ‍: McCourt se donne encore neuf mois

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir lourdement investi cet été, Frank McCourt attend des résultats en juin prochain. Dans neuf mois, le patron de l’OM veut une qualification en Ligue des Champions et une valeur décuplée des joueurs de l’effectif, sans quoi il pourrait pousser un gros coup de gueule. Et vendre le club ?

Peu enclin à investir ces derniers mois, Frank McCourt a surpris tout le monde lors du dernier mercato estival. Convaincu par le projet qui lui a été vendu par Pablo Longoria avec Mehdi Benatia et surtout Roberto De Zerbi à ses côtés, le patron de l’Olympique de Marseille a accepté de remettre au pot. Elye Wahi, Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et bien d’autres joueurs ont rejoint l’OM avec le soutien financier de Frank McCourt, lequel n’a pas hésité à sortir de grosses indemnités de transferts ou à valider d’imposants salaires. L’Américain reste néanmoins un businessman et il n’a pas lâché tout cet argent sans rien attendre en retour.

Vente OM : Thibaud Vézirian répond aux attaques https://t.co/ROxmGK3lti — Foot01.com (@Foot01_com) September 29, 2024

Le site Live Foot dévoile que Frank McCourt attend de très gros résultats de la part de son équipe cette saison, avec un objectif clairement affiché par Pablo Longoria, celui de retrouver la Ligue des Champions en juin prochain. Après les investissements de l’été, le retour de la coupe d’Europe est indispensable pour les finances du club et Frank McCourt espère aussi que tous les joueurs recrutés ces dernières semaines vont briller afin de booster leur valeur marchande et espérer de belles plus-values. « La valeur du club et des joueurs va être décupler. Parfait pour revendre à prix d’or quelques éléments du groupe et ainsi permettre à Frank McCourt de récupérer une partie de l’argent investit » écrit le média.

Le jackpot cet été ou la vente de l'OM ?

Mais si la saison ne se déroule pas comme prévu et que le propriétaire de l’OM ne s’y retrouve pas, alors les rumeurs autour d’une potentielle vente du club pourraient de nouveau sortir. Propriétaire du club depuis 2016, Frank McCourt a énormément investi, nettement plus que les 500 ME promis à son arrivée. Quelques qualifications en Ligue des Champions ont permis de faire rentrer de l’argent mais à plus long terme, le businessman américain exige une présence systématique de l’OM en C1 et de plus importantes ventes de joueur, sans quoi il n’hésitera pas à claquer la porte. A condition toutefois qu’un acheteur se présente avec une offre suffisamment élevée pour le faire craquer. Car cela n’est désormais plus un secret dans le monde des affaires, Frank McCourt est très gourmand et il est impensable pour lui de brader l’OM, qu’il surestime sans doute un peu au niveau financier, ce qui a d’ailleurs toujours bloqué une vente du club pour l’instant.