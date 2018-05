Dans : OM, Europa League, Ligue 1.

On ne sait pas si c'est bon signe pour l'Olympique de Marseille, mais Margarita Louis-Dreyfus sera ce mercredi soir dans les tribunes du stade de Lyon afin d'assister à la finale d'Europa League entre l'OM et l'Atlético Madrid. Même si l'ancienne propriétaire du club phocéen n'a plus aucun intérêt financier dans l'OM, contrairement à un de ses fils, lui aussi présent, MLD estime que l'Olympique de Marseille a toutes ses chances dans cette finale et Margarita Louis-Dreyfus avoue qu'elle regrette d'autant moins d'avoir vendu le club à Frank McCourt, qui gère au mieux les intérêts de l'OM.

« Je souhaite bonne chance à l'équipe. Elle mérite de l'emporter. Je suis sûr que l'OM va gagner. Toute la ville est derrière le club. Je suis très heureuse pour l'OM, mais je ne ne regrette pas de l'avoir vendu. Tout se passe très bien et j'en suis ravie. Je l'ai laissé dans de bonnes mains », se réjouit, sur le site de L’Equipe, la milliardaire, qui espère porter chance à l'Olympique de Marseille. On saura vers 23h si c'est le cas.