Valentin Carboni, le forcing de l'OM a payé, il arrive ‍!

Par Corentin Facy

Très impliqué dans le mercato estival de l’OM, Roberto De Zerbi souhaite recruter Valentin Carboni et les choses semblent avancer dans le bon sens pour le transfert de l’Argentin vers Marseille.

Doucement mais surement, le mercato de l’Olympique de Marseille se met en place. Le club phocéen a déjà recruté deux joueurs désirés par Roberto De Zerbi, à savoir Lilian Brassier et Ismaël Koné. Pablo Longoria souhaite maintenant enchainer et a identifié plusieurs recrues potentielles : Alexis Sanchez, Eddie Nketiah, Mason Greenwood ou encore Valentin Carboni. L’international argentin de l’Inter Milan, qui va disputer dimanche soir la finale de la Copa America, est valorisé à près de 30 millions d’euros par le club italien après son excellente saison en prêt à Monza. Le tarif pourrait paraître rédhibitoire pour l’OM, mais ce n’est finalement pas le cas.

Et pour preuve, Gianluca Di Marzio dévoile ce jeudi que les négociations avancent dans le bon sens pour le transfert de Valentin Carboni en direction de Marseille et que toutes les parties sont optimistes pour que le transfert voit le jour. Le journaliste Adam Manseur va même plus loin en affirmant qu'un accord oral a été trouvé entre les deux clubs, sans en dévoiler la teneur. Meneur de jeu de 19 ans, Valentin Carboni coche toutes les cases pour occuper le rôle de numéro dix dans le 4-2-3-1 prôné par Roberto De Zerbi. La question est maintenant de savoir sous quelle forme l’opération pourra se conclure alors que dans la presse italienne, on évoquait du côté de l’OM une volonté de boucler le dossier via un prêt avec option d’achat automatique.

L'OM avance bien dans le dossier Valentin Carboni

L’Inter Milan pourrait accéder à cette requête de l’OM, à condition que le montant de l’option d’achat soit conséquente. Cela devrait à priori être le cas et Marseille pourrait finalement trouver avec Valentin Carboni le remplaçant numérique d’Iliman Ndiaye. Pour rappel, l’international sénégalais a été très bien vendu par l’OM du côté d’Everton en début de mercato pour 20 millions d’euros bonus compris. Malgré les ralentissements liés à l’intervention du maire Benoit Payan dans le dossier Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille continue d’avancer sur le marché des transferts et un accord avec l’Inter pour Valentin Carboni serait évidemment de nature à réjouir Roberto De Zerbi et son staff.