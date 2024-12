Révolution à l'OM, ça secoue en interne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pris le pouvoir à l’OM, où ils ont remis l’exigence et le projet sportif au centre de toutes les préoccupations depuis la venue de Roberto De Zerbi au club cet été.

Conseiller sportif de Pablo Longoria depuis quasiment un an, Medhi Benatia est sur le point de s’engager officiellement avec l’Olympique de Marseille en tant que directeur sportif. Avant de signer son contrat, le dirigeant franco-marocain souhaite cependant faire un petit ménage en interne, comme cela a été révélé ces derniers jours. Directrice générale de l’OM, Cécilia Barontini a notamment été dans le viseur de Medhi Benatia, en désaccord totale avec la dirigeante, laquelle est désormais sur le départ. L’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus Turin souhaite que tout le monde aille dans son sens ainsi que dans celui de Pablo Longoria, et les deux hommes sont prêts à tout pour refaire de l’Olympique de Marseille un club stable, compétitif et dans lequel l’exigence est un moteur.

L'OM est fier de son mercato parfait https://t.co/5omUs9cOfH — Foot01.com (@Foot01_com) December 16, 2024

Un changement brutal qui ne déplait pas à Daniel Riolo. Bien au contraire, le journaliste de RMC a salué la direction que l’OM est en train de prendre dans l’After Foot. « L’OM recommence quelque chose de tout nouveau avec un nouvel entraîneur, une nouvelle structure. Très franchement, je crois qu’aujourd’hui à Marseille, la majorité des gens sont séduits par le trio composé par Longoria, Benatia et Ravanelli. Tout le monde est content de De Zerbi. C’est une équipe qui recommence quelque chose. On a tous remarqué que même en interne, c’est en train de bouger comme rarement ça a bougé à Marseille » a d'abord expliqué l'éditorialiste de l'After avant de poursuivre.

Daniel Riolo est séduit par ce nouvel OM

« Le président et son directeur sportif qui est en train de s’installer sont en train d’insuffler un esprit qui est totalement nouveau en termes d’exigence, on entend des choses que l’on n'entendait pas. Les mecs partent en stage alors qu’on ne leur a rien demandé. Je suis étonné, c’est vraiment super. L’OM prend le chemin de la Ligue des Champions pour la saison prochaine » a salué le journaliste de RMC, ravi de voir que l’Olympique de Marseille est clairement en train de passer un cap au niveau de sa structure et de son organisation avec des éléments tels que Longoria, Benatia ou encore Ravanelli et De Zerbi. Cela demande maintenant confirmation et stabilité sur le long terme mais sur le papier, ce que mettent en place les dirigeants olympiens est prometteur.