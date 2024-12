Pogba à l'OM, cette nouvelle met « ‍le sourire aux lèvres ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le nom de Paul Pogba est régulièrement cité à l’OM ces derniers jours. Le club phocéen peut d’ailleurs souffler, Manchester City ne viendra pas lui faire concurrence pour le recrutement de l’international français.

Cité comme une cible de l’Olympique de Marseille au mercato hivernal, Paul Pogba a également été associé à Manchester City ce week-end. A la surprise générale, le champion d’Angleterre en titre serait à l’affût dans le dossier du champion du monde. Face à un tel concurrent, l’OM n’aurait évidemment aucune chance mais Medhi Benatia peut souffler. Selon les informations du Manchester Evening News, la rumeur envoyant Paul Pogba chez les Citizens n’est tout simplement pas crédible. Le média spécialisé l’affirme, Pep Guardiola n’est pas du tout friand de ce profil et encore moins avec un joueur en cruel manque de compétition.

Au contraire, Manchester City est en crise et a besoin de renforts immédiats capables de renforcer l’équipe, sans temps d’adaptation nécessaire. Une excellente nouvelle pour Marseille, où les appels du pied se font de plus en plus nombreux pour convaincre Paul Pogba de rallier la Canebière. Après Adrien Rabiot, un autre ex-coéquipier de La Pioche a pris la parole en la personne de Geoffrey Kondogbia, qui a évolué au côté de l’ancien Turinois en Equipe de France Espoirs.

Manchester City zappe Pogba, le vestiaire de l'OM croise les doigts

« On est spectateurs de cette rumeur. On le vit un peu comme tout le monde. Ça donne le sourire aux lèvres quand on entend ce genre de rumeurs. Maintenant, ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas. On n’est pas au courant. Mais très honnêtement, je n’ai rien à vous vendre ou à vous donner sur ça » a commenté Geoffrey Kondogbia, qui verrait bien sûr d’un très bon oeil la potentielle venue de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Le dossier est entre les mains de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, lesquels suivent avec attention la situation du joueur français de 31 ans, sans pour autant avoir dégainé de proposition officielle pour l’instant. Du côté des supporters marseillais en tout cas, le choix est vite fait et l'on espère que la direction de l'OM fera le nécessaire pour boucler cette signature colossale, six mois après avoir déjà réalisé un superbe coup en faisant venir Adrien Rabiot.