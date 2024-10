OM ‍: Paul Pogba à Marseille, le téléphone chauffe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans le cadre de la promotion du film « Quatre zéro », Paul Pogba a démenti des négociations avec l’OM. Des discussions sont pourtant en cours entre le milieu de terrain de la Juve et Mehdi Benatia.

Suspendu pour dopage il y a un an, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite par le Tribunal arbitral du sport. Le champion du monde 2018 sera autorisé à reprendre la compétition en mars prochain, une excellente nouvelle pour les amoureux du ballon rond, qui se réjouissent de revoir prochainement à l’oeuvre l’un des meilleurs joueurs de l’Equipe de France avant sa suspension. Comme indiqué par la presse italienne et par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Paul Pogba devrait prochainement se libérer de son contrat avec la Juventus Turin et pourra signer dans le club de son choix pour zéro euro.

Paul Pogba direction l'OM ? ⚪️🔵



Selon les informations de notre correspondant @Serguei, il y a des contacts entre Mehdi Benatia et le joueur mais pour l'instant il n'y a pas de négociation. #EDS pic.twitter.com/9ZWSZSerGJ — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 14, 2024

Une aubaine pour l’Olympique de Marseille qui, après avoir déjà frappé un grand coup avec Adrien Rabiot en septembre, pourrait remettre ça en jetant son dévolu sur Paul Pogba. Depuis plusieurs jours, les rumeurs vont bon train pour une arrivée de l’international tricolore dans la cité phocéenne. Interrogé lundi soir à ce sujet, le principal intéressé a botté en touche. « Ce qu'a dit Patrice Evra, je rigole parce que c'est tonton Pat', il a dit ça en rigolant bien sûr, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n'est pas crédible » a simplement lancé Paul Pogba. La vérité est toutefois plus nuancée selon les informations de L’Equipe du Soir.

Mehdi Benatia a appelé Paul Pogba

Le journaliste Mathieu Grégoire a notamment fait savoir que le milieu de terrain de la Juventus Turin était « régulièrement en contact » avec Mehdi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. A ce jour, il n’y a pas encore de négociations contractuelles entre La Pioche et le club marseillais, mais l’OM assure qu’il sera « attentif à la situation du joueur » dans les semaines et les mois à venir et que le contact sera maintenu avec Paul Pogba. Il faut dire qu’avec Mehdi Benatia, l’Olympique de Marseille a un sérieux atout dans sa manche pour faire venir Pogba puisque les deux hommes, qui ont évolué ensemble à la Juventus Turin, se connaissent bien.

De là à imaginer le champion du monde 2018 à Marseille d’ici quelques semaines ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais des discussions sont bien en cours entre toutes les parties, la question est maintenant de voir si des négociations se tiendront au cours des prochains appels entre Pogba et Benatia.