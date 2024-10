OM ‍: Les jeunes du PSG au Vélodrome, l'enfer sera terrible

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain, l'OM accueillera le PSG en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Les Phocéens croient plus que jamais en leur chance de faire tomber le club de la capitale.

L'OM a repris confiance ce dimanche soir en pulvérisant Montpellier en Ligue 1. Assez pour croire en ses chances de faire tomber le PSG en fin de semaine au Stade Vélodrome. Les fans et observateurs des deux équipes attendent de pied ferme ce Classique, qui parait plus serré que jamais. Le mercato estival réalisé par l'OM, couplé à l'arrivée de Roberto De Zerbi, ont changé pas mal de choses, tout comme le départ du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Pour Jérôme Rothen, la jeunesse des joueurs franciliens dans un Stade Vélodrome des grands soirs pourrait en plus de cela être préjudiciable pour Paris.

Un Classique plus serré que jamais ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis avant ce Classique entre l'OM et le PSG au Stade Vélodrome : « J'imagine un match très serré. L'OM s'est bien remis dedans avec la victoire à Montpellier même s'il faut relativiser. (...) Ce n'est pas anodin de marquer 5 buts à l'extérieur. On a retrouvé un grand Greenwood. Il y a l'apport aussi de Rabiot. (...) Cela aura de la gueule dans le Classique. Il y a l'excitation avec un stade plein. A Marseille, ils pensent qu'ils se sont rapprochés du PSG. (...) Paris va jouer en Ligue des champions, il peut y avoir de la fatigue et des blessés même si je ne le souhaite pas. On va voir un grand match. Sur un match, c'est possible. (...) Devant 60000 personnes surexcités, je suis persuadé que ça va être difficile pour les jeunes Parisiens ». Pour rappel, l'OM n'a plus battu le PSG en Ligue 1 sur ses terres depuis le 27 novembre 2011. Une éternité pour certains supporters phocéens et une fierté pour ceux du PSG.