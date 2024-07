OM ‍: L'Arabie Saoudite envoie officiellement des millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Arabie Saoudite n'a pas racheté l'OM, mais les clubs saoudiens contribuent largement à remplir les caisses du club phocéen. Et ce n'est pas fini si l'on en croit le quotidien régional marseillais.

Loin du dossier d'une possible vente du club par Frank McCourt, le mercato supposé de l'Olympique de Marseille nécessite de l'argent, et même beaucoup d'argent. D'autant plus que la signature de Roberto de Zerbi et de son staff a déjà engendré une grosse dépense. Alors, selon la théorie des vases communicants, pour pouvoir acheter l'OM doit vendre et à en croire La Provence, l'Arabie Saoudite va être le meilleur ami de Pablo Longoria en juillet et août. En effet, ce dimanche, notre confrère marseillais affirme que la Saudi Pro League va probablement rendre service à l'OM en recrutant plusieurs joueurs dont le club phocéen ne veut plus trop. Outre Pierre-Emerick Aubameyang, dont le nom est cité du côté saoudien et qui pourrait rapporter gros, trois autres joueurs marseillais devaient également rejoindre l'Arabie Saoudite cet été. Ou du moins c'est le souhait des dirigeants.

L'Arabie Saoudite exfiltre des joueurs de l'OM

Les joueurs dont le départ en Arabie Saoudite est souhaité sont Chancel Mbemba, à qui les dirigeants marseillais ont signifié qu'ils ne comptaient plus sur lui et qui a des touches dans le championnat saoudien, Jordan Vérétout, qui a refusé récemment une proposition du Qatar et souhaite rester à Marseille, mais dont le salaire n'est plus aux normes 2024 pour l'OM et que Pablo Longoria pense pouvoir céder. Enfin, même si dernièrement on évoquait une piste au Mexique, Jonathan Clauss semble avoir un avenir ailleurs qu'en Europe, La Provence évoquant une destination « en théorie loin de la Canebière ». Et si la Saudi Pro League rapporte du cash à l'Olympique de Marseille cet été, ce n'est pas la première fois que les clubs saoudiens font le bonheur de Frank McCourt. Personne n'a oublié le transfert de Renan Lodi, qui a été vendu à Al-Hilal pour 23 millions d’euros, un montant très important pour un joueur qui n'avait pas du tout convaincu du côté de l'OM.