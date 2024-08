OM ‍: D'autres attaquants arrivent, Longoria se déchaîne

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille et le RC Lens devraient bientôt annoncer l'accord qui va permettre à Elye Wahi de rejoindre l'OM. Pablo Longoria prévient tout le monde, le mercato offensif va continuer.

Les renforts se succèdent à la Commanderie, pour preuve ce lundi présentait d'un seul coup les trois renforts de l'Olympique de Marseille, à savoir Ismaël Koné, Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg. Mais les signatures s'enchaînent puisque l'OM a également recruté deux gardiens de but durant le week-end, et ces dernières heures, le président phocéen a bouclé un accord avec Lens pour faire venir Elye Wahi, la jeune pépite des Sang et Or pour 25 millions d'euros plus des bonus et un pourcentage à la revente. Si cette venue de Wahi marque la fin du dossier Eddie Nketiah, elle ne termine pas du tout le mercato de l'Olympique sur le plan offensif. Pablo Longoria l'a clairement dit, Roberto De Zerbi veut des renforts offensifs et cela ne va pas s'arrêter avec Elye Wahi. Loin de là même.

L'OM ne va pas arrêter son mercato

Elye Wahi à l'OM, c'est presque signé ! https://t.co/rwdeq8nuBC — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2024

Face aux médias, Pablo Longoria prévient tout le monde, jusqu'au 1er septembre prochain, lui et Mehdi Benatia vont se démener pour faire signer d'autres renforts dans le secteur offensif.« Si nous sommes armés pour la saison ? La vérité, c'est qu'on pourra se poser ces questions le 1er septembre, je crois que ce serait plus opportun. À dire la vérité, à la date actuelle, nous avons encore un déficit de joueurs dans le secteur offensif. C'est une évidence, et nous en sommes conscients. Nous discutons avec l'entraîneur. Tout le monde est maintenant conscient des différentes nécessités pour compléter l'effectif. Ce que nous cherchons, en tant que dirigeants du club, c'est de donner à l'entraîneur tous les outils nécessaires pour être compétitif. Je considère que nous serons compétitifs dès le premier match. En réalité, sur le plan numérique, avec les décisions que nous avons prises, les décisions techniques concernant les différents joueurs au sein de l'effectif, quelques joueurs offensifs supplémentaires nous seraient bénéfiques », a confié le président de l'Olympique de Marseille sans en dire plus sur ses cibles potentielles.