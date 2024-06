OM ‍: Clauss fait la victime, triste mensonge

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, Jonathan Clauss va quitter l'OM cet été. Le latéral droit et le club phocéen ne sont plus sur la même longueur d'onde.

L'OM va connaitre de gros changements cet été lors du mercato. En premier lieu, le club phocéen se doit d'annoncer l'identité de son prochain entraineur au plus vite. Selon les derniers échos, l'Olympique de Marseille fera un gros coup en signant Sergio Conceição. Une fois arrivé, le Portugais devra s'entretenir avec certains joueurs dont l'avenir est plus que flou. Jonathan Clauss en fait partie. L'international français est plus que jamais sur le départ. Le point de non-retour est atteint avec sa direction, notamment après les épisodes de l'hiver dernier, quand l'OM a tout fait pour le faire partir. En cause ? Son comportement.

Clauss et l'OM, l'heure des règlements de comptes

Que c’est drôle mais surtout mensonger !!



Il a été prévenu donc le constat est le suivant: il ne pige pas le français, je vois que ça ! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 7, 2024

Ces dernières heures pour Le Parisien, Clauss en a dit plus sur ce qu'il a vécu. Et il a été très surpris que sa direction ne lui dise rien en tête-à-tête : « J’aurais aimé qu’on me le dise. Il y a certains trucs qui sont sortis. Je me disais, bon, c’est dommage parce que je ne pensais pas être comme ça. Après, je ne suis pas parfait. Le fait de me dire : 'Écoute Jo, là je ne te trouve vraiment pas bon, parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela...' OK, top, merci de me le dire rapidement afin que je puisse réagir ». De quoi faire réagir et rire jaune Mohamed Toubache-Ter, qui a dégommé le Français via un post sur X : « Que c’est drôle mais surtout mensonger !! Il a été prévenu donc le constat est le suivant : il ne pige pas le français, je vois que ça ! ». Une sortie elle-même commentée par La Minute OM : « C’est comme l’histoire des pseudos menace de Benatia par sms à son entourage, c’était complètement faux ». En tout cas, une chose est sûre, Clauss et l'OM, l'histoire d'amour semble toucher à sa fin au vu de sa toxicité apparente. Le joueur à l'Euro 2024 pour se mettre en valeur et trouver un nouveau point de chute.