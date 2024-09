OM ‍: Ce joueur quitte Marseille et fait un aveu révoltant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Véritable flop à l’OM, où il n’a jamais réussi à s’imposer en an et un demi, Azzedine Ounahi a rejoint le Panathinaikos. Prêté avec option d’achat en Grèce, le milieu de terrain est revenu sur son aventure marseillaise.

Recruté pour moins de 10 ME par l’Olympique de Marseille après sa Coupe du monde étincelante en 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi avait tout pour briller dans la cité phocéenne. Au lieu de cela, l’ancien maestro d’Angers a alterné le bon et trop souvent le très mauvais. Irrégulier, nonchalant et souvent à côté de la plaque, Azzedine Ounahi ne laissera pas un grand souvenir chez les supporters de l’OM, bien au contraire. Les entraîneurs se sont succédés sur le banc marseillais ces derniers mois et aucun n’a fait d’Ounahi un joueur sur lequel s’appuyer.

L'OM prête officiellement Ounahi en Grèce https://t.co/792oD6DQr7 — Foot01.com (@Foot01_com) September 4, 2024

L’été dernier, on aurait pu imaginer que Roberto De Zerbi en fasse un joueur à part entière de son projet, mais l’ancien entraîneur de Brighton a rapidement fait le choix de s’en passer. L’OM a finalisé cette semaine le départ du Marocain au Panathinaikos, où il est prêté avec une option d’achat à 12 ME. Et pour sa première prise de parole en Grèce, Azzedine Ounahi a lâché une phrase qui ne manquera pas de révolter les supporters marseillais en avouant sans langue de bois qu’il n’avait pas assez travaillé pour s’imposer à Marseille et y briller.

Ounahi avoue « ne pas avoir assez travaillé » à l’OM

« J’ai vécu des moments difficiles et j’ai vécu un mois de mercato vraiment très dur. Ce qu’il s’est passé va me servir dans la vie. Cette situation m’a fait grandir. Et je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu’avant. Je veux me donner à 100% pour être à la hauteur du club et revenir à mon meilleur niveau. Me donner les moyens d’aller là où je veux aller. Je suis un joueur qui marche au feeling, je dois me sentir aimé, me sentir concerné. La saison dernière a été compliquée pour moi. J’ai eu une blessure et j’ai eu des problèmes personnels, des choses en dehors du football et qui m’ont impacté. Je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour avoir le meilleur niveau. je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, avec une nouvelle mentalité » a notamment lâché Azzedine Ounahi, qui espère relancer sa carrière en Grèce. De son côté, l’état-major de l’Olympique de Marseille croise les doigts pour que l’aventure du milieu de terrain de 24 ans tourne bien au Panathinaikos afin de récupérer un joli chèque à la fin de la saison.