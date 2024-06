OM ‍: Balerdi n'ira nulle part, De Zerbi a tout changé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

A Marseille, l'arrivée de Roberto De Zerbi va changer pas mal de choses dans l'effectif. Cependant, certains joueurs actuels de l'OM sont priés de rester.

L'OM va démarrer un nouveau cycle sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien ne manque pas d'ambition pour son nouveau club. Il sait déjà les postes qui sont à renforcer. Mais il souhaite également s'appuyer sur certaines forces en présence. Il faudra certainement les convaincre de rester même si pour la plupart, ça ne sera pas très compliqué. Leonardo Balerdi, tenté par une nouvelle expérience en fin de saison passée, n'est apparemment plus très chaud à l'idée de quitter la Canebière depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi... Ce n'est pas Florent Germain qui dira le contraire.

Balerdi et l'OM, l'histoire d'amour repart de plus belle

Ces dernières heures via RMC, le journaliste a en effet indiqué que la tendance avait changé pour l'Argentine. De Zerbi adore son profil et compte sur lui pour la saison prochaine. Et ce sera le cas pour les prochains exercices si tout se passe bien. Florent Germain rajoute en effet que les discussions entre l’OM et Leonardo Balerdi pour une prolongation de contrat de deux ans avancent très bien. Le défenseur marseillais est actuellement lié à Marseille jusqu’en juin 2026. Si Marseille prévoit près de dix arrivées cet été, cela devrait être assez semblable au niveau des départs. Mais Leonardo Balerdi n'en fera pas partie. Reste à savoir avec qui il sera associé la saison prochaine. Le flou règne dans la défense de l'Olympique de Marseille. A noter qu'un autre joueur annoncé partant pourrait finalement rester : Jonathan Clauss. Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, ils sont de plus en plus nombreux à voir leur avenir encore à Marseille. Ce ne sont pas les amoureux du club qui vont s'en plaindre.