OM ‍: Balerdi exige une chose avant de quitter Marseille

Par Claude Dautel

Le capitaine argentin de l'Olympique de Marseille a connu des hauts et des bas sous le maillot de l'OM. Mais il ne partira pas avant d'avoir obtenu ce dont il rêve plus que tou.

Leonardo Balerdi n'a pas toujours été le chouchou du Vélodrome. Il est vrai que depuis qu'il a signé à l'OM en provenance de Dortmund il y a un peu plus de quatre ans, le défenseur n'a pas toujours répondu aux attentes. Personne n'a oublié son fiasco total lors du quart de finale de Coupe de France perdu par Marseille contre Annecy au Vélodrome en 2023, Balerdi vivant un cauchemar face au club de L2, avant de rater totalement son tir au but. A l'époque, les supporters marseillais exigeaient son départ, mais Pablo Longoria n'a pas cédé et finalement l'international argentin a retrouvé des couleurs et récupéré le brassard de capitaine. Ayant prolongé en juillet dernier jusqu'en 2028 avec l'OM, le défenseur phocéen ne se voit pas partir comme cela. Selon les confidences de La Provence, son départ de Marseille se fera à une condition symbolique.

Leo Balerdi a un rêve à Marseille

En effet, si Leonardo Balerdi n'est pas du tout en partance, du moins lors de ce mercato, le défenseur argentin et capitaine de l'Olympique de Marseille n'envisage pas de quitter l'OM sans avoir gagné un trophée. Et notamment celui qui semble le moins compliqué à gagner pour le club de Frank McCourt, à savoir la Coupe de France. « Remporter un titre avec l’OM est son rêve », a confié un proche de Balerdi au quotidien régional. Il est vrai que Marseille attend depuis longtemps de décrocher un titre de champion de France ou une coupe nationale, et que le capitaine de l'équipe qui réalisera cette performance restera dans la légende de l'Olympique de Marseille. L'ancien joueur de Dortmund espère cependant que son rêve deviendra rapidement réalité, et que cette fois le Vélodrome ne lui en voudra plus pour cette incroyable opportunité ratée en 2023.