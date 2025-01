Olivier Boscagli, l’OM de De Zerbi le fait rêver

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM fait tout pour vendre un défenseur central, et attaquer un nouveau dossier brûlant. Pablo Longoria est chaud pour faire signer Olivier Boscagli, et c'est réciproque.

A la recherche de plusieurs défenseurs centraux, l’OM ne s’arrêtera donc pas à la simple signature de Luiz Felipe. L’idée est désormais de se défaire de Bamo Méité et de Lilian Brasser, et même de Chancel Mbemba même si cela parait impossible. Au premier départ, Pablo Longoria remettra les bouchées doubles pour trouver un central à Roberto De Zerbi. Le président de l’OM a forcément des cibles déjà en vue, et notamment Olivier Boscagli. L’été dernier, le club provençal ciblait déjà le défenseur central qui se met en valeur avec le PSV Eindhoven. Notamment en Ligue des Champions. Surtout que l’ancien de Nice est en fin de contrat en juin prochain, et sera donc libre de choisir son club sans coûter le moindre euro.

Boscagli très tenté par l'OM

Mais Marseille n’a pas spécialement envie d’attendre affirme le compte La Tribune OM, et la volonté de faire venir le central gaucher est bien pour ce mois de janvier, malgré une grosse concurrence en Europe et sa valeur marchande qui reste forte en dépit de son contrat se terminant prochainement. Surtout que le PSV Eindhoven ne prendra en compte qu’une belle offre pour un joueur sur lequel il compte encore cette saison. Cela pourrait forcer l'OM à mettre 8 millions d'euros sur la table pour un joueur libre dans quelques mois. Gros point positif toutefois qui pourrait faciliter une telle arrivée, Olivier Boscagli désire rejoindre Marseille. Il ne compte pas aller au clash pour y signer, mais la perspective de retrouver la Ligue 1 dans un club très ambitieux et avec un Roberto De Zerbi qui le désire, l’intéresse beaucoup.