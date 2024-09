Mudryk à l’OM, Longoria sera sans pitié

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Toujours en difficulté à Chelsea, Mykhaylo Mudryk est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. L’ailier ukrainien pourrait se relancer sous les ordres de son ancien entraîneur Roberto De Zerbi, et sans doute au détriment d’un ailier gauche déjà présent dans l’effectif.

Sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille ne s’interdit rien. Le club phocéen a surpris cet été en attirant des noms que l’on pensait inaccessibles. Il était difficile de prédire que la direction olympienne, privée de coupe d’Europe et contrainte de réduire la masse salariale, parviendrait à recruter Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot, sans parler de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Et les bonnes surprises ne sont peut-être pas terminées.

D’après plusieurs sources en Angleterre, l’Olympique de Marseille a bien l’intention de s’offrir Mykhaylo Mudryk. Là encore, on parle d’une piste très ambitieuse, mais pas forcément impossible. Car depuis sa signature en janvier 2023, l’ailier de Chelsea ne justifie absolument pas les 100 millions d’euros (bonus compris) de son transfert. L’international ukrainien a encore débuté la saison en tant que remplaçant, lui qui n’a passé qu’une heure sur les terrains de Premier League après cinq journées. Les Blues, qui croient toujours en son potentiel, sont donc ouverts à l’idée d’un prêt. Et l’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés.

Un ailier sacrifié ?

La concurrence s’annonce rude mais l’attractivité du pensionnaire du Vélodrome pourrait faire la différence, tout comme la présence de Roberto De Zerbi, l’ancien coach de Mykhaylo Mudrik au Shakhtar Donetsk. On peut penser que l’Italien n’hésiterait pas à installer une telle recrue dans son onze. Autant dire que l’actuel titulaire Luis Henrique serait victime de ce recrutement. Idem pour son remplaçant Jonathan Rowe, buteur décisif à Lyon (2-3) dimanche, qui reculerait loin dans la hiérarchie au poste d’ailier gauche. L’arrivée de Mykhaylo Mudryk pourrait donc inciter la direction à pousser un élément vers la sortie.