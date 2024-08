Memphis Depay à l'OM, Longoria accélère

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Impensable il y a encore quelques semaines, le transfert de Memphis Depay à l'OM est une solution réaliste désormais pour un club en quête d'un avant-centre. Les déboires d'Elye Wahi dimanche pourraient tout accélérer.

Comme souvent ces dernières années, l'OM craint d'être trop juste en attaque. Les Phocéens n'ont plus qu'un numéro 9 en stock après la blessure de Faris Moumbagna à Brest. Il s'agit du jeune Elye Wahi. L'ancien lensois a été acheté pour 25 millions d'euros cet été mais, depuis dimanche, cet investissement ne paraît plus si sensé. Contre Reims, Wahi a enchaîné les gros ratés alors qu'il pouvait mettre l'OM à l'abri au tableau d'affichage. Le club phocéen a finalement concédé le nul et le jeune buteur est sorti sous les sifflets du Vélodrome. Le costume est pour le moment trop grand pour Wahi. Plus qu'un attaquant supplémentaire, l'OM doit aller chercher un buteur confirmé au mercato.

Wahi oblige l'OM à prendre Depay

Fort de ce constat, la direction olympienne concentrerait ses efforts sur la venue de Memphis Depay. Le buteur néerlandais demeure libre, n'ayant pas trouvé de club cet été. Selon le Quotidien du Sport, le transfert de Depay à Marseille serait en très bonne voie malgré sa rémunération élevée à l'Atlético Madrid (700 000 euros par mois). Les dirigeants de l'OM comptent sur un système de primes pour séduire financièrement l'ancien lyonnais, lequel apprécierait déjà l'atmosphère du club.

Ben Yedder et Depay à l’OM, le double coup de poker https://t.co/11p2bMiLOI — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2024

« Depay est attiré par l’ambiance exceptionnelle du Stade Vélodrome et serait excité à l’idée de se frotter à la pression marseillaise. Pour le séduire, tout en lui demandant de faire des sacrifices sur son salaire, Mehdi Benatia aurait mis en place un système d’intéressements, avec une grosse prime en cas de qualification pour la Ligue des Champions », écrit le quotidien du Sport. Une stratégie indispensable pour l'OM alors que le Rayo Vallecano est annoncé très entreprenant dans le dossier Memphis Depay.