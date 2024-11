Mbemba à Brest, l'OM fait un choix fort

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Toujours dans le besoin de se séparer de ses derniers indésirables qui s'accrochent à leur contrat, l'Olympique de Marseille aurait trouvé la porte de sortie idéale pour Chancel Mbemba.

Ce n'est plus un secret pour personne : Chancel Mbemba n'a aucune chance de rejouer sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'international congolais n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec l'effectif olympien, la conséquence de son refus de quitter le club l'été dernier. Roberto De Zerbi a été sommé de ne pas l'utiliser, même si l'italien ne comptait probablement pas sur lui. Alors qu'il fait partie des plus gros salaires du club, le défenseur central de 30 ans est toujours plus poussé vers la sortie. L'Equipe révélait dernièrement que l'OM souhaitait absolument un transfert en janvier prochain de son joueur. Au pire, il partirait libre de son contrat en fin de saison. Selon les informations de La Tribune OM, le Stade Brestois est bel et bien intéressé par le joueur.

L'OM refuse de libérer Mbemba

Nous aurions voulu finir ses matchs de qualification sur une meilleure note mais l’essentiel a été fait avec la qualification de nôtre équipe. Prochaine étape, la qualification pour la coupe du monde. Rendez-vous en mars ! Merci à tout le peuple congolais pour votre soutien ! 🐆 pic.twitter.com/ut3sXsswdq — Chancel Mbemba (@mbemba22) November 19, 2024

Trouver un nouveau club à Chancel Mbemba fut l'un des plus gros challenges de la direction sportive marseillaise lors du dernier mercato estival. Des accords avec des clubs trouvés se sont rapidement rompus devant les refus catégoriques de l'international congolais. Mais maintenant qu'il n'a plus joué en Ligue 1 depuis le mois de mai 2024 et la dernière journée de la saison dernière, les choses ont bien changé. Toujours titulaire indiscutable en sélection, il va devoir signer dans un nouveau club pour retrouver de la régularité au plus haut niveau.

Et à en croire ce que révèle La Tribune OM, le Stade Brestois aurait fait part de son intérêt pour le joueur. Le club breton, qui réalise un parcours idyllique en Ligue des champions, pourraient profiter de la valeur marchande plus qu'au rabais de Chancel Mbemba pour lui offrir une porte de sortie. Mais alors qu'une résiliation de contrat était espérée par le Stade Brestois pour récupérer Mbemba gratuitement en janvier, l'OM ne fera aucun cadeau à son international congolais. Et pour cause, le compte insider confirme que si un club veut Chancel Mbemba cet hiver, il faudra payer une indemnité de transfert à l'Olympique de Marseille. Malgré son envie de se séparer de l'ancien joueur de Porto, Pablo Longoria continue donc de se montrer intraitable.