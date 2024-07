La Lazio renonce à Greenwood, mauvaise nouvelle pour l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Lazio Rome ne pense plus être capable d'attirer Mason Greenwood cet été. Malgréle très fort intérêt de l'OM pour l'ailier anglais, un autre club italien va faire le forcing dans les prochains jours.

En dépit de la polémique sur son éventuelle arrivée, l’Olympique de Marseille continue de faire le forcing pour essayer de faire venir Mason Greenwood. Un dossier qui prend du temps pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que Manchester United, qui ne compte plus sur lui, est tenté de réaliser une très bonne affaire financière en le vendant à un tarif élevé, proche des 30 millions d’euros. Ce qui est énorme pour un joueur certes prometteur, mais à un an de la fin de son contrat. Autre problème, le fait que, après son prêt réussi à Getafe, l’Anglais intéresse du monde. Jusqu’à aujourd’hui, la Lazio Rome était sur les rangs, mais le club romain s’est désisté devant les montants évoqués pour faire venir le jeune ailier.

L'OM tout proche d'un accord avec Man United

Une voie royale pour l’OM donc ? Pas si vite, car Gianluca Di Marzio affirme que, dans la foulée du désistement de la Lazio Rome, un autre club italien est arrivé en force dans ce dossier. Il s’agit de Naples, qui n’a pas non plus de Coupe d’Europe à proposer à Greenwood pour la saison prochaine, mais possède une puissance financière non négligeable. Le journaliste italien affirme que l’OM a toujours les cartes en mains et l’avantage, mais que la réticence à le faire signer et les polémiques éventuelles ont freiné les discussions. De quoi redonner de l’espoir au Napoli, qui espère profiter du week-end pour inverser la tendance. Car Manchester United a mis un petit ultimatum au joueur anglais, lui demandant de trancher lundi, alors que les Red Devils sont prêts à accepter l’offre de l’OM qui atteint 31 ME bonus compris.