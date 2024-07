L'OM s'inquiète, 16 millions d'euros coincés à la douane

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère boucler rapidement des ventes afin de se mettre dans les clous du fair-play financier. Ismaïla Sarr est plus que jamais sur le départ même si ce dernier a été quelque peu retardé.

Roberto De Zerbi sait sur quels joueurs il veut s'appuyer la saison prochaine avec son OM. Des éléments ont été avertis qu'ils ne feraient pas partie du projet. C'est le cas d'Ismaïla Sarr. L'international sénégalais ne manque cependant pas de prétendants. Il garde d'ailleurs une très belle cote en Premier League. Conscient que le joueur n'était plus dans les plans phocéens, Crystal Palace n'a pas mis longtemps pour contacter l'ancien de Watford mais aussi la direction de l'OM. Un accord total a été ficelé pour près de 16 millions d'euros. Une très belle rentrée d'argent pour le club marseillais. Mais voilà, le mercato a ses raisons et l'arrivée de Sarr à Londres prend du temps alors que tout était bouclé la semaine dernière.

Ismaïla Sarr, tout va bien se passer pour l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ismaila Sarr (@ismaila_sarr_18)

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille va pouvoir souffler dans ce dossier contraignant. En effet, il n'y avait plus beaucoup de nouvelles concernant le départ de Sarr à Palace car le joueur sénégalais avait besoin d'obtenir le feu vert pour son visa, la Premier League étant un championnat particulier à ce niveau et assez restrictif. Le journaliste italien précise que tout devrait être réglé cette semaine. Il sera ensuite temps pour Sarr de passer ses examens médicaux puis de signer son contrat avec le club de Premier League. Un soulagement donc pour toutes les parties. Surtout que l'argent perçu par l'OM dans ce dossier devrait permettre de recruter un autre joueur offensif. Alexis Sanchez, Eddie Nketiah ou encore Youssoufa Moukoko sont annoncés dans les petits papiers de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Encore beaucoup de mouvements sont à prévoir à Marseille d'ici la fin du mois d'août. Les fans et observateurs sont prévenus.