L'OM rejoint l'OL et vise le titre de champion de France

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille s’est renforcé ces dernières heures puisque Adrien Rabiot a signé officiellement. Un énorme coup de l’OM, qui vient confirmer les ambitions du club. Eric Di Meco estime que Marseille ne peut plus se cacher concernant le titre.

L’Olympique de Marseille a surpris tout son petit monde ces dernières heures. Le club phocéen a confirmé la signature d’Adrien Rabiot, milieu de terrain international français pour les deux prochaines saisons. A 29 ans, le joueur formé au PSG était annoncé à Arsenal ou encore à Manchester United mais est bien de retour en France cinq ans après son départ. Libre depuis son départ de la Juventus, l’ancien toulousain est un renfort de poids pour l’OM, qui ne dispute en prime aucune Coupe d’Europe cette saison. Une association au milieu de terrain avec Höjbjerg est envisagée dans le système de Roberto De Zerbi. Une arrivée qui ne va pas calmer les ardeurs des supporters, qui se mettent à rêver du titre, surtout après un début de saison réussi sous les ordres de l’entraîneur italien (trois victoires et un match nul). Ancien joueur du club entre 1980 et 1994, Eric Di Meco l’affirme, l’Olympique de Marseille vise le graal cette saison.

L'OM champion, ça fait trois candidats au titre

🔥⚪🔵 Eric Di Meco : "Si moi, on me dit, qu'avec cet effectif, il faut jouer les trois premières places, on va se moquer ! Si pour une fois l'OM peut se dire qu'il joue le titre... !" #RMClive pic.twitter.com/7RoKeWAK0B — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 17, 2024

Invité du Super Moscato Show sur les antennes de RMC, Di Meco se montre optimiste concernant la saison de l’OM : «D’abord, coup énorme, inattendu. Je veux bien que certains le critiquent maintenant qu’il signe à l’OM, mais ce gars est international, très fort. Oui, international, titulaire depuis de nombreux matchs avec l’équipe de France, je ne sais pas combien de sélections. Il est titulaire à la Juventus, même si ce n’est pas la meilleure Juventus de tous les temps. Et je vais même plus loin : quand tu fais ce genre de coup, après un recrutement déjà solide, ça montre de grandes ambitions en championnat. Ça montre que tu as des moyens financiers et que tu veux aller titiller le PSG. Avec ce recrutement, le début de saison de l’OM, l’arrivée de De Zerbi, Greenwood, Højbjerg qui veut jouer en France, un joueur de niveau international malgré son manque de temps de jeu à Tottenham… même sans Rabiot, tu te dis que tu as déjà fait un bon mercato. Mais avec Rabiot, tu joues le titre», a-t-il développé. A la recherche d’un titre en Ligue 1 depuis 2010, l’OM aura l’occasion de confirmer tout cela sur le terrain de Lyon pour un Olympico qui s’annonce bouillant.

Surtout que, selon son propriétaire John Textor, l'OL vise aussi officiellement le titre de champion de France cette saison, même si cela ne parait pas forcément très réaliste.