L'OM en sueur, Mathys Tel a sept offres

En quête d’un avant-centre cet hiver, l’OM pousse pour recruter Amine Gouiri. Mais en parallèle, le club phocéen continue de suivre le dossier Mathys Tel, même s’il sera difficile d’enrôler l’attaquant du Bayern Munich.

Depuis le départ d’Elye Wahi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille multiplient les pistes en attaque, mais les supporters ne voient rien venir pour l’instant. Le dossier Amine Gouiri a été relancé ce mercredi, l’OM ayant transmis une offre de prêt avec obligation d’achat à Rennes. Mais celle-ci a été refusée et on ignore encore si un accord sera trouvé pour la venue de l’international algérien sur la Canebière. Medhi Benatia et Pablo Longoria continuent donc de prospecter et de surveiller certaines pistes, y compris les moins bien engagées comme celle menant à Mathys Tel.

🚨🔴 Manchester United and Tottenham are among 7 clubs calling for Mathys Tel in the last 24h as potential loan option.



More opportunities on the table for Tel as he wants game time guarantee after the decision to leave Bayern, exclusively revealed last night.



