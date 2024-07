L'OM change tout pour éviter une nouvelle catastrophe

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Passé tout proche du clash avec Jonathan Clauss et son agent en février dernier à l'OM, Mehdi Benatia a retenu la leçon et décidé de faire évoluer sa manière de procéder dans les cas délicats.

Conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia s’affaire dans ce mercato où Pablo Longoria n’a pas l’habitude de chômer. Mais le président espagnol est ravi de pouvoir compter sur un bras droit qui possède de nombreux contacts et une aura qui sait séduire les joueurs courtisés. En revanche, les négociations pour les départs ne sont pas aussi faciles. Dans tous les clubs, les dirigeants préfèrent aller chercher des joueurs et les recruter, que de discuter avec d’autres formations pour boucler des ventes un peu forcées. C’est le cas dans le dossier Jonathan Clauss, que Mehdi Benatia ne porte pas dans son coeur. Le dirigeant de l’OM avait laissé entendre que son défenseur n’était pas très sérieux dans son travail invisible, et s’autorisait même de quitter le terrain pour des blessures fantômes. En avait découlé un message houleux laissé sur le téléphone du représentant de Jonathan Clauss, et qui avait failli déboucher sur un clash.

Benatia change sa façon de faire

Depuis, comme le raconte L’Equipe, le conseiller sportif de l’OM a décidé de changer sa façon de faire. Dans les discussions qui peuvent être salées ou « touchy », le Marocain a décidé de passer des messages classiques aux notes vocales à usage unique en fonction de ses interlocuteurs. Une manière de se protéger également si certains propos peuvent être assez musclés ou bien ne pas devoir être répétés. Une modification dans sa façon de faire qui prouve que Mehdi Benatia, encore jeune dans le métier, évolue aussi dans sa gestion des émotions.

En février dernier, il avait tout déballé sur la place publique dans le dossier Jonathan Clauss, notamment le fait qu’il avait été prévenu au sujet de son attitude et qu’il ciblait aussi quelques autres joueurs au comportement similaire. Une sortie qui avait eu l’effet inverse, avec une belle pagaille dans le vestiaire et le sentiment que Benatia était là pour taper sur les joueurs. L’ancien défenseur de la Juventus avait alors dû répondre aux accusations de l’agent de Clauss, qui affirmait avoir été menacé par Medhi Benatia. Un déballage sur la place publique qui n’avait pas aidé à la sérénité à l’OM, au coeur d’une saison compliquée.