Greenwood a dit non, l’OM a sauvé la Lazio

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Intéressée par Mason Greenwood, la Lazio n’a pas obtenu les faveurs de l’attaquant anglais. L’ancien joueur de Manchester United a préféré s’engager avec l’Olympique de Marseille. Un échec dont le directeur sportif italien Angelo Fabiani se réjouit.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood n’a pas été simple à recruter. Le club phocéen a dû composer avec de nombreuses critiques sur le passé de l’attaquant anglais, un temps accusé de viol et d’agressions sur sa conjointe. Mais ce n’est pas tout. Le président Pablo Longoria s’est démené pour trouver un accord avec Manchester United (31,6 millions d’euros bonus inclus), pendant que la Lazio tentait de chiper l’ancien Red Devil. L’écurie italienne a finalement été battue. Mais son directeur sportif Angelo Fabiani assure qu’il ne regrette rien.

« Nous voulions Greenwood l'année dernière, ensuite il y a eu un problème avec le joueur. Vous savez tous quel était le problème de Greenwood, a raconté le dirigeant auprès des médias de son club. Cette année, un agent nous a approchés avec l'idée d'un départ de Greenwood en Italie. Nous lui avons fixé une date limite, et à partir de là les enchères se sont lancées et j'ai pensé que je pouvais monter jusqu'à un certain plafond. Nous avons offert 22 millions de livres pour 50% des droits du joueur, on parle de 26 millions d'euros. »

Greenwood traité de mercenaire

« Mais il a préféré prendre un autre chemin et je dis que les meilleurs deals sont ceux qui ne se font pas. Je veux Nicolo Rovella, Mattia Zaccagni, des joueurs qui aiment l'environnement dans lequel ils travaillent. Je ne veux pas de ces mercenaires, c'est une chance de ne pas parvenir à conclure certaines opérations. Je pourrais me vendre pour 50 000 euros de plus mais j'ai des valeurs que mes parents m'ont inculquées. S'il a choisi un autre chemin, nous souhaitons le meilleur à Greenwood », a lâché Angelo Fabiani, peut-être un brin mauvais perdant.