Enzo Sternal tenté par un départ de l’OM

Par Guillaume Conte

L'OM ne fait pour le moment pas confiance à ses jeunes en Ligue 1, en raison notamment de l'effectif très copieux à sa disposition. De quoi provoquer du mouvement cet hiver.

Roberto De Zerbi possède un effectif assez phénoménal pour une équipe qui ne dispute pas de Coupe d’Europe cette saison. Et le recrutement après le gong d’un joueur comme Adrien Rabiot a forcément encore plus compliqué les choses pour ceux qui veulent avoir des places au milieu de terrain. Notamment les jeunes qui peuvent trouver le temps long, même s’ils sont passés professionnels récemment et que ce nouveau monde reste une découverte. C’est le cas d’Enzo Sternal, qui n’a eu qu’une poignée de minutes à se mettre sous la dent depuis le début de la saison, et trouve forcément le temps long. Il est pourtant considéré comme l’élément le plus prometteur issu du centre de formation de l’OM, même si cela ne garantit jamais du temps de jeu au niveau ultime.

Concernant la politique du club marseillais, c’est un peu sans espoir pour cette saison, et des comme Enzo Sternal (17 ans) n’ont aucun espoir d’avoir plus qu’une poignée de minutes dans la saison. Dur à digérer pour les vainqueurs de la Gambardella de la saison dernière, qui se voyaient forcément connaitre des débuts en pros plus enthousiasmants. La Provence souligne que certains joueurs ont du mal avec le mode de fonctionnement de Roberto De Zerbi, qui se gardait tout le monde sous le coude, quitte à empêcher, en fonction du calendrier du week-end, les jeunes éléments d’évoluer avec les U19 ou la réserve en N3. Le quotidien souligne que la tension a diminué avec un temps de jeu et des groupes plus clairs désormais, même si certains joueurs plus gourmands n’hésitent pas à se placer en vue d’un prêt cet hiver.

Une saison sans jouer, quel gâchis

Nul doute que les plus prometteurs, ceux qui estiment avoir une chance de gratter des minutes en Ligue 2 par exemple, vont tout de même sonner à la porte de Pablo Longoria en janvier pour préciser qu’une saison totale sans jouer serait un véritable gâchis. Pour Enzo Sternal, qui n’a que 11 minutes dans les jambes cette saison en L1 et 27 minutes en U19, l’impatience risque de poindre le bout de son nez.