DAZN, la chaîne de l'OM, il met la pédale douce

Dans : OM.

Par Claude Dautel

DAZN fait le forcing pour recruter de plus en plus d'abonnés après un lancement très compliqué. Le diffuseur de l'essentiel de la Ligue 1 fait encore face à des critiques.

Tout comme les arbitres sont parfois soupçonnés d'être favorables à tel ou tel club en fonction de leurs performances, les journalistes et consultants en charge de parler de la Ligue 1 se font également étrillés sur les réseaux sociaux. DAZN n'a donc pas échappé aux critiques, la chaîne sportive retenue par la LFP pour diffuser le championnat ayant choisi beaucoup de visages nouveaux pour le grand public français.

Evoquant DAZN, Pierre Ménès estime que, selon lui, cette chaîne penche très sérieusement vers l'Olympique de Marseille, mais l'ancien journaliste vedette de Canal+ admet quand même que le public est souvent terrible sur ce sujet et que chaque journaliste se voit rapidement avoir une étiquette difficile à retirer. Pour preuve, Ambre Godillon, recruté par DAZN, et qui se voit continuellement reprochée d'avoir travaillé pour PSG TV.

Pro-OM, anti-PSG, chacun son style à la télé

« Parfois, les commentaires de DAZN, je le trouve très pro-Marseillais. Mais bon, quand Stéphane Guy commentait le PSG sur Canal+ on pouvait dire qu’il était très anti-PSG. Moi, on a longtemps dit que j’étais pro-PSG, et cette année, on dit que je suis anti-PSG. C’est aussi une question d’appréciation. Mais bon en France ceux qui commentent se font toujours allumer sauf lorsqu’ils ont le bon goût d’être mort comme Thierry Roland ou Thierry Gilardi qui d’un seul coup ont été canonisés et tout le monde trouve ça formidable. Alors qu’à l’époque, tout le monde disait que Thierry Roland était le plus gros des beaufs et Thierry Gilardi était souvent critiqué », fait remarquer, sur sa chaîne, Pierre Ménès.