Danilo à l'OM, la décision finale est prise

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a discuté avec Danilo pour avoir l'avis du joueur de la Juventus sur une possible venue au mercato d'hiver. Le club italien a déjà pris position dans ce dossier.

Il y a quelques jours, L'Equipe révélait l'intérêt de l'OM pour Danilo, Pablo Longoria voulant recruter trois défenseurs lors de la prochaine fenêtre des transferts de janvier 2025. Si la priorité des dirigeants marseillais est Kiliann Sildillia (22 ans), ils ont également avancé leurs pions concernant Danilo, le défenseur polyvalent de la Juventus. Ce dernier est dans la dernière année de son contrat et le club turinois pourrait être tenté de le laisser partir cet hiver contre un chèque. Mais ce mercredi, le site italien Jmania.it affirme que les dirigeants de la Juventus ont pris connaissance de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Danilo et qu'ils ont déjà pris une position définitive concernant le défenseur international brésilien arrivé en 2019 de Manchester City pour 37 millions d'euros.

Danilo et la Juventus, une clause secrète ?

Malgré la situation contractuelle de son joueur de 33 ans, les responsables de la Juventus refusent de le voir partir à l'OM au mercato d'hiver. Et c'est à la demande de Thiago Motta en personne que cette décision a été prise, le média spécialisé sur le Juve précisant que le contrat actuel de Danilo pourrait éventuellement inclure une prolongation automatique dont personne n'a entendu parler. Et cela pourrait justifier ce choix de ne pas donner de bon de sortie au défenseur brésilien le mois prochain, fermant ainsi la porte à l'Olympique de Marseille et à d'éventuels autres clubs tentés de le faire signer. A l'heure où la Juventus a retrouvé des couleurs sous les ordres de Motta, Cristiano Giuntoli a prévenu Danilo qu'il sera toujours dans l'effectif turinois au moins jusqu'à la fin de la saison, en attendant de savoir ce que cache réellement son contrat.